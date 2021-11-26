Пятница, 26 Ноября 2021 13:11

АрмИнфо. Рано или поздно, с учетом общей ситуации в регионе, а также перспектив разблокирования региональных коммуникаций переговоры во всех проблемных направлениях армяно-турецких отношений станут необходимостью. Подобное мнение

выразил АрмИнфо директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Россия публично озвучила свои предложения по посредничеству в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией. И, на мой взгляд, Армении уже давно следовало приступить к ведению инициативной политики на всех возможных и перспективных векторах. В конце концов, военное поражение в прошлогодней войне отнюдь не стало для Армении концом света. Думаю, что Еревану необходимо попытаться покрыть нанесенный стране ущерб на дипломатическом поле", - подчеркнул он.

Ранее МИД Армении в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировал о готовности Еревана к нормализации отношений с Анкарой. 25 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила готовность РФ содействовать данному процессу, подчеркнув заинтересованность и усилия Москвы в направлении нормализации армяно-турецких отношений.

Оценивая нынешнюю Турцию как одно из самых сложных региональных государств, аналитик, в этом свете, усматривает необходимость в тщательном просчете любого шага Еревана в направлении Анкары. В контексте перспектив перемен в турецкой политике в отношении Армении Лукьянов напомнил, что эрдогановская Турция крайне тяжело меняет свои установки в отношениях даже с крупными державами. В свете же отсутствия реальных подвижек вокруг турецкого видения мирного договора и разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений, на его взгляд, достаточно сложно.

"Что же касается позиции и намерений армянского руководства, то они, судя по всему, опираются на надежду по выходу на какие-то решения с Турцией вне зависимости от отношений Анкары с Баку. Могу предположить, при активном посредничестве Запада. Однако, предельная координация максималистских позиций Анкары и Баку уже создала в переговорах достаточно сложную, если не сказать тупиковую ситуацию. Но с учетом отсутствия предусловий со стороны Еревана, в свою очередь ожидающего аналогичной позиции от Анкары, необходимо дождаться самого процесса между Арменией и Турцией. Реальные перспективы армяно-турецкого примирения могут проясниться лишь с его началом", - подытожил российский аналитик.