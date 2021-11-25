Четверг, 25 Ноября 2021 12:54

АрмИнфо. Сегодня, 25 ноября, день рождение национального героя Армении Монте Мелконяна. Именно в этот день год назад, ВС Армении ушли из Карвачара, который без единого выстрела был сдан противнику. Именно на защите Карвачара стоял легендарный Монте Мнлконян, который в период первой Арцахской войны был известен как самый опытный, бесстрашный и требовательный командир, авторитет и популярность которого выходили далеко за пределы Армении и Арцаха.

Он включился в борьбу по защите Арцаха в октябре 1990г. Вначале 1991г. основал ''Патриотический'' отряд. С 1992г. был командиром оборонительного района Мартуни. Участвовал самооборонительных и освободительных боях в Иджеванском, Чамбаракском районах РА, в Шаумянском (Эркедж, Бузлух, Манашид, Карачинар), Мартакертском, Мартунийском районах НКР. Руководил освободительными военными операциями в Мартунийком, Карвачарском, Агдамском районах НКР.

Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 года в селе Марзилу в ходе спецоперации. "Мы не имеем право проиграть, мы должны отдать все, чтобы победить. Мы должны во многом себе отказывать, мы должны понимать, что эта война должна завершиться только нашей победой, другого варианта быть не может. Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории", - говорил легендарный Монте Мелконян.

О героической борьбе Мелконяна вспомнил и экс-глава пресс-службы Армии обороны Арцаха Сенор Асратян.

" Благодаря грамотным действиям армянских подразделений с 27 марта по 5 апреля 1993 года была блестяще проведена операция Карвачар-Омар. В результате этой военной операции у Арцаха появился второй

стратегически важный путь, соединяющий с Матерью Арменией ...

Спустя 27 лет, именно в этот день, 25 ноября 2020 года в результате пораженческой политики армянских бездарных властей Карвачар,

являющийся армянской цитаделью, был передан врагу без единого выстрела ... Был сдан в день рождения одного из командировав операции Омар-Карвачар - Аво Мелконяна, 25 ноября.

Не сомневаюсь, что глядя на все это сверху, Аво говорит: "это либо ослы, либо идиоты ..." Эти выражения были самыми предпочитаемыми с его стороны в момент гнева...", - написал Асратян.