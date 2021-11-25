Четверг, 25 Ноября 2021 12:02

АрмИнфо. Российский учёный-востоковед, президент научного центра "Институт Ближнего Востока", кандидат экономических наук Евгений Сатановский высказался по поводу волнений в Турции, и возможных вытекающих процессов из этого на фоне падения лиры.

Так, по словам профессора, волнения в Турции, где в очередной раз сильно просела национальная валюта, с шумными требованиями отставки

правительства, ухода президента Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку и отстранения его Партии справедливости и развития от власти, вызвали пристальное, но мало на чём основанное оживление у политиков и журналистов соседних стран, в том числе Армении.

"Не начало ли это конца Эрдогана? Не снизит ли Турция давление на соседние страны, особенно на Ереван (более чем понятные ожидания на фоне напряжённости вокруг "Зангезурского коридора" - и не только у жителей Лачинского района Армении, которых это касается в первую очередь)? Не остановят ли проблемы в экономике турецкую экспансию на постсоветском пространстве, на полноценное обеспечение которой у турок просто не хватит денег? Ну, и прочее в том же духе", - отметил российский ученный.

По убеждению Сатановского, на самом деле, все эти процессы скорее только ускорят действий турецких властей. По его словам, сейчас Турции нужны новые рынки и новые источники энергоносителей, а Закавказье, Казахстан и Средняя Азия всё это ей предоставляют, как, впрочем, и тюркские регионы России, с которыми турецкие предприниматели завязывают всё более тесные связи, расчищая дорогу специалистам по продвижению турецкой версии политического ислама в стиле "Братьев-мусульман" и пантюркистской идеологии.

Востоковед считает, что аппетиты у Эрдогана большие, а планы ещё больше, так что турецкие исламистские фонды готовят кадры и для мусульман Индии и Китая, и для Индонезии и Германии, и для российских регионов, включая вполне светскую Якутию, где из религий наиболее распространены православие и традиционные верования.

" Но якуты ведь тюрки? Тюрки. Для Эрдогана этого более чем достаточно. Чего оптимисты, искренне считающие, что проблемы в экономике Турции остановят Эрдогана, не понимают, так это того, что любые сложности во внутренней политике легче всего разрешимы в условиях внешних конфликтов. Так что их зачастую развязывают именно для того, чтобы отвлечь население от недовольства своим начальством и его курсом. Это азы практической политологии, однако их никто и никогда не учитывает, а зря. Так что агрессивная внешняя политика Турции и её президента не только не изменится, но напротив, эта страна будет ещё более конфликтна, чем сегодня. Отступать Эрдогану некуда, а кого атаковать: Париж с Берлином, Москву с Ереваном или Дели с Пекином, отжимая у них всё, что удастся, ему, в общем, всё равно. Хоть США, что он в Сирии с успехом и демонстрирует. Такой человек, такая эпоха...", - подытожил Сатановский.

Отметим, что 23 ноября в Турции было зафиксировано максимальное за последние 20 лет падение курса национальной валюты по отношению к доллару. На этом фоне даже компания Apple приостановила продажи в Турции своих устройств. После рекордной инфляции в Стамбуле и Анкаре прошли стихийные протесты. Митингующие требовали отставки правительства и правящей Партии справедливости и развития. Полиция разогнала демонстрантов. Согласно СМИ, обвал турецкой лиры бумерангом ударил по северным районам Сирии, которые контролируются поддерживаемой Анкарой оппозицией. Согласно сообщениям, в результате резкого падения курса лиры к доллару в ряде районов провинций Идлиб и Хама цены на продовольствие подскочили на 400%, на топливо - на 350% и на непродовольственные товары - на 200%.

По мнению экспертов, протестные акции в Турции затухнут сами по себе и не смогут оказать серьезного влияния на внутриполитические процессы в стране.