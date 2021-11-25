Четверг, 25 Ноября 2021 11:57

АрмИнфо. Экс-губернатор Армавирской области, 29-летний Амбарцум Матевосян назначен вице-премьером правительства Армении.

Соответствующий указ подписал президент РА Армен Саркисян.

Должность оставалась вакантной после назначения Сурена Папикяна на должность министра обороны РА 15 ноября с.г.

Новоназначенного вице-премьера кабинет министров поздравил с назначением 25 ноября на заседании правительства. Амбарцумян, в свою очередь, выразил уверенность, что оправдает надежды и ожидания народа.

Напомним, что Амбарцум Матевосян (1992 г.р.) занимал должность губернатора Армавира с 16 октября 2018 года. 24 ноября он был освобожден от занимаемой должности.

Ранее работал в Американском университете Армении, советником почетного консула Армении в украинском Донецке, в 2013-2014 годах работал в ООО "Керамресурс" в Донецке, Украина, в должности ответственного за европейский рынок, а с 2011 по 2012 года работал в Гроссмонт-колледже, (Калифорния, США), в качестве международного студенческого координатора.