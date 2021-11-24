Среда, 24 Ноября 2021 10:03

АрмИнфо. Не думаю, что Армения будет рассматривать возможность выхода из ОДКБ. Об этом, отвечая на вопросы СМИ, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.

Свое мнение премьер пояснил тем, что ОДКБ является также важной платформой и каналом для стратегических отношений со своим союзником Россией. <И мы, как страна председатель, должны работать, чтобы ОДКБ имела должное участие в обеспечении безопасности в регионе>, - сказал он.

При этом Пашинян высоко оценил роль России в вопросе обеспечения безопасности Армении и российских миротворцев в Нагорном Карабахе. <Но надо понимать, что Азербайджан не является врагом для России>, - напомнил он. Премьер подчеркнул, что Россия является дружественной и союзнической страной также для Азербайджана, что является причиной того, что РФ не пытается найти решений, используя силовой метод.