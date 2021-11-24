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АрмИнфо. Не думаю, что Армения будет рассматривать возможность выхода из ОДКБ. Об этом, отвечая на вопросы СМИ, заявил глава правительства Армении Никол Пашинян.
Свое мнение премьер пояснил тем, что ОДКБ является также важной платформой и каналом для стратегических отношений со своим союзником Россией. <И мы, как страна председатель, должны работать, чтобы ОДКБ имела должное участие в обеспечении безопасности в регионе>, - сказал он.
При этом Пашинян высоко оценил роль России в вопросе обеспечения безопасности Армении и российских миротворцев в Нагорном Карабахе. <Но надо понимать, что Азербайджан не является врагом для России>, - напомнил он. Премьер подчеркнул, что Россия является дружественной и союзнической страной также для Азербайджана, что является причиной того, что РФ не пытается найти решений, используя силовой метод.
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|Российские миротворцы приступили к разминированию территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха
|Парламент Нидерландов принял резолюцию о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в этой стране
|Пашинян исключает возможность выхода Армении из ОДКБ
|Пашинян: Армения хочет урегулировать отношения с Турцией, но не может обсуждать вопрос коридора
|Пашинян: Азербайджан пытается превратить регион в джунгли
|Премьер: Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границ
|Пашинян: Заявление Армении о приемлемости предложения РФ о демаркации и делимитации границ не говорит о полном соответствии нашим представлениям
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|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными со стороны Азербайджана
|Кремль подтвердил встречу Путин-Алиев-Пашинян в Сочи
|Представитель Вооруженных сил Армении завоевал титул чемпиона на Чемпионате мира по военной борьбе в Тегеране
|Житель Арцаха попал в азербайджанский плен
|Фракция "Айастан" 25 ноября проведет парламентские слушания по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
|Альянс цивилизаций ООН готов содействовать стимулированию терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь
|Пожизненно заключенный фигурант дела "Дро" вышел на свободу
|Депутата оппозиционного блока "Честь имею" раскритиковал деятельность провластных членов парламентской комиссии по обороне и безопасности
|Ален Симонян рассказал Жерару Ларше о провокациях Азербайджана
|Прогноз: Достижение согласия между Арменией и Азербайджаном в текущих условиях невозможно
|Минобразования Армении рассказало, когда ждать зимних каникул
|В Армении наблюдается заметное снижение суточных случаев заражения коронавирусом
|Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно- турецких отношений
|Мэрия Еревана объявила тендер на внедрение единой системы продажи билетов в общественном транспорте
|Армения и Индия вскоре завершат процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19
|Серж Саргсян отпущен на свободу под подписку о невыезде
|Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН
|В Ереване находится верховный представитель Альянса цивилизаций
|Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего от пули противника
|Артавазд Пелешян удостоился премии IDFA за неоценимый вклад в сферу киноматографа
|Армянские борцы принимают участие в 35-м чемпионате мира по военной борьбе в Иране
|Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.Душанбе
|Посол США позитивно оценил предстоящую встречу Алиев-Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении вакцинацию от COVID-19 получили свыше 1.1 млн. граждан
|Ришар Ферран принял Алена Симоняна
|Делегация правительства Армении в Москве обсудит создание единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБ
|Сотрудники ЮКЖД предотвратили ограбление платежного терминала
|Политик: Армении прямо сейчас предлагают помощь
|Омбудсмен представил конгрессмену Адаму Шиффу ситуацию с армянскими военнопленными и незаконным вторжением азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении
|Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты прав армянских военнослужащих, плененных Азербайджаном 16 ноября
|Российский эксперт: Москву вынуждает действовать недееспособность армянской власти
|Тегеран и Баку подпишут новые соглашения по добыче нефти и газа на Каспии
|Пашинян проинформировал Лукашенко о возможных путях развития ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Армения и Сирия обсудили дестабилизирующую роль Турции в регионе
|Никол Пашинян 23 ноября в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан
|В Армении объявлен призыв резервистов на тренировочные сборы
|Минобороны РА: Обстановка на передовой относительно спокойная
|Серж Саргсян вызван в антикоррупционный комитет
|Ливанский депутат: Нынешние власти Армении не готовы организовать репатриацию армян на государственном уровне
|В Армении подтвердилось за сутки всего 272 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1 873 человека
|Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным
|Читать больше
|Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
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