Понедельник, 22 Ноября 2021 16:40

АрмИнфо.Начать процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном вот так просто, по предложению министерства обороны РФ, Армения, разумеется, не может. Подобное мнение, комментируя заявление премьер- министра Армении Никола Пашиняна о согласии на три предложения МО РФ, выразил АрмИнфо лидер партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян.

"Мало кто знает, но в июне текущего года рабочая группа в составе сотрудников Минобороны и Государственной службы кадастра Армении осуществила в этом направлении работу и представила правительству соответствующие предложения. Нам казалось, что в результате риски для Армении удалось свести к минимуму. Но вот мы узнаем о трех предложениях из Москвы по демаркации. Могу предположить, что, упомянутая мною рабочая группа была сформирована на основе второго предложения МО РФ", - заметил он.

Оценивая делимитацию и демаркацию на основе упомянутых трех предложений, как во многом определяющую будущее армянского народа и государства, Бабаджанян спрогнозировал, что данный процесс может в будущем сыграть определяющую роль в самом дальнейшем существовании армянской государственности. В этом свете, оставлять протекающие достаточно быстро процессы на самотек политик считает категорически недопустимым.

Констатируя, что единственной страной, к которой периодически обращается за помощью Армения остается лишь Россия, Бабаджанян задался вопросом о причинах отсутствия аналогичных звонков из Еревана в Вашингтон, Париж или Тегеран. Подчеркнув невозможность прогнозирования на данном этапе всех негативных последствий расчерчивания границ посредством силового давления для армянской государственности, политик подчеркнул необратимость последствий этого процесса для Армении.

"Хочу особо отметить, что заявление премьера о предложениях МО РФ стало сюрпризом для аккредитованного в Армении дипломатического корпуса. Необходимо провести с иностранными послами последовательную работу, мобилизовав для этого информированные о происходящем политические, аналитическо-экспертные и общественные силы. Все это должно координироваться из одного центра. Нам прямо сейчас предлагают помощь. Выражена готовность к оказанию огромного содействия и поддержки", - сообщил он.

Бабаджанян считает также необходимым немедленное сворачивание дорожного строительства и других госкапвложений. Все имеющиеся средства, весь потенциал на его взгляд, должны быть направлены на решение проблем с безопасностью в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В совокупности с задействованием любых дипломатических возможностей МИД, парламентской дипломатии, делегация Армении в ПА ОБСЕ, СНГ, НАТО, ОДКБ и ПАСЕ это должно дать эффект и сконцентрировать внимание мира на последствиях 44-х дневной войны и недавней агрессии Азербайджана в отношении Армении.

"Текущее молчание Армении и, соответственно, мира просто преступно. Сформированные вокруг Армении сложнейшие вызовы и угрозы не являются подъемными для одной политической силы. Их решение требует координации национальных усилий. Армения нуждается в передышке для стабилизации ситуации и усилении позиций. Если мы продолжим в том же духе, что и сейчас, нас не простят. Ни наши предки, ни наши потомки", - подытожил политик.