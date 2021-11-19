Пятница, 19 Ноября 2021 12:08

АрмИнфо.Невыполнение Россией обязательств, взятых Москвой на себя в рамках Договора с Арменией от 1997 года, имеет абсолютно те же причины, что и невыполнение обязательств в прошлом - Россия элементарно и уже достаточно давно не является стратегическим союзником Армении.

И крайне важно понимать, что подобное положение дел обусловлено отнюдь не Арменией, тем более, отношениями нашего руководства с Москвой. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

"Это обусловлено изменениями в политике России, имевшими место в результате и после известной мюнхенской речи российского президента Путина в 2007 году. Вслед за чем в течение нескольких лет последовали известные действия России в Грузии и Украине. Я не знаю в силу каких таких причин нынешняя российская элита считает для себя позволительным пренебрегать, заключенными ею же на международном уровне, договорами. Но начиная с 2014 года, когда РФ просто забыла о существовании целых трех межгосударственных договоров с Украиной и осуществила сецессию Крыма, стало окончательно ясно, что ожидать много от договоров с РФ Армении точно не стоит", - заметил он.

В этом свете, все еще тлеющие в среде определенной части армянского общества ожидания согласно которым "хотя бы в последний момент, но Россия все же Армению от турецкого ятагана спасет" социолог охарактеризовал как совершенно беспочвенные. И обусловленные низким уровнем информированности армянского общества, в чем немалая "заслуга", к его великому сожалению, принадлежит армянским же СМИ. К примеру, подачи всего потока международной информации с информационных лент российских коллег, причем, без какой-либо фильтрации.

Текущее недовольство и даже негодование армянского общества фактическим бездействием стратегического союзника в свете очередного акта военной агрессии в отношении Армении со стороны Азербайджана социолог объясняет именно несоответствием имеющихся в обществе надежд текущим реалиям. Ожиданиям спасения от спасителя в фундаменте которых изначально не было ни единого зерна рациональности, хотя бы потому, что большевистская Россия никогда и никого за всю свою историю не спасала.

"Нам для начала необходимо уяснить для себя одну предельно ясную для самой России вещь - у России союзников нет. У России есть лишь партнеры. В данном конкретном случае - эрдогановская Турция, с которой у путинской России есть общий и весьма конкретный интерес, заключающийся в выдавливании Запада со всего Черноморского региона. И проецируя совместные действия РФ и Турции в регионе, в целом, на ситуацию вокруг Армении все окончательно становится ясно. И отталкиваясь от текущих настроений в нашем обществе, приходится констатировать, что прогрессирующий спад симпатий в отношении РФ и формирования в Армении антироссийских настроений приобрел необратимый характер. Это не хорошо и не плохо - это факт", - подытожил социолог.