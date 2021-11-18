Четверг, 18 Ноября 2021 12:37

АрмИнфо.Министерство обороны РФ 17 ноября выступило с предложениями по поводу подготовительного этапа делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 18 ноября на заседании правительства.

Пашинян напомнил, что накануне в ходе правительственного часа заявил с трибуны парламента о том, что еще в мае текущего года был готов подписать "лежащий в тот момент на столе документ о начале делимитации и демаркации границы с Азербайджаном". После мая Россия трижды, включая так называемый "рассекреченный документ", выступала с соответствующим предложением, во всех трех случаях армянская сторона давала согласие продвигаться в этом процессе, отметил он.

"После моих вчерашних заявлений министерство обороны РФ выступило с предложениями по поводу подготовительного этапа делимитации и демаркации. Хочу подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы. Г-н Папикян, уточните подробности со своим российским коллегой, чтобы попробовать реализовать эти предложения", - заявил Никол Пашинян.

Напомним, что накануне в парламенте Пашинян напомнил, что как в предвыборный период, так и после он заявлял о том, что придает важность началу процесса делимитации и демаркации границы и доведения этого процесса до завершения. "На мой взгляд, процесс не сдвигался с места ввиду отсутствия ответа Азербайджана либо затягивания процесса с его стороны. Накануне в Совете безопасности я также отметил важность мирного разрешения ситуации на границе, а сделанные нами ранее предложения остаются в силе, в том числе и по части начала процесса делимитации и демаркации границы", - заявил премьер.