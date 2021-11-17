Среда, 17 Ноября 2021 13:41

АрмИнфо. Не добившись от Армении "мирного договора", в том понимании, в котором этот мир представляют себе в Баку, Азербайджан вполне способен начать широкомасштабную войну против Армении. Подобное выразил АрмИнфо российский эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

"Достигнутое накануне при посредничестве министра обороны РФ прекращение боевых действий непосредственно на границе между Арменией и Азербайджаном совершенно не означает, что конфликт полностью исчерпан. На мой взгляд, если Баку не сумеет добиться посредством давления существенных уступок от Еревана по важным для него вопросам, очередная эскалация на границе вполне может перерасти в новую полномасштабную войну, по примеру 44-х дневной", - прогнозирует он.

Обстреляв позиции армянских ВС на восточном направлении, Азербайджан 14 ноября развернул очередной виток эскалации в конфликте с Арменией. 16 ноября подразделения ВС Азербайджана атаковали с применением артиллерийских средств, бронетехники и стрелкового оружия армянские позиции на все том же направлении, совершив проникновение на территорию Армении. В результате локальных боев у обеих сторон есть потери. Боестолкновения прекратились с 18:30, согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны.

Инициировав боевые действия на границе с Арменией, Алиев, согласно эксперту, пытается оказать давление на армянского премьера с целью вынудить Никола Пашиняна в конечном счете подписать "мирный договор". Последний, в понимании Баку, согласно Дубнову, сводится к переходу под контроль Азербайджана части территории Армении и, конечно, обретению контроля над, связывающим Азербайджан с Турцией т.н. Зангезурским коридором.

"Стрельба прекратилась после того как Ереван был вынужден обратиться за помощью к министру обороны и президенту РФ. И именно ответная реакция Москвы во многом это обеспечила. Думаю, что Баку доходчиво объяснили необходимость прекращения военных действий, недопустимость вторжения на территорию Армении. А потери армянской стороны, погибшие и наличие пленных, на мой взгляд, свидетельствует именно о вторжении ВС Азербайджана на территорию Армении", - подытожил эксперт.c