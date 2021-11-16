Вторник, 16 Ноября 2021 16:00

АрмИнфо.Вывод Армении из текущих, постоянно усугубляющихся проблем с безопасностью в первую очередь обусловлен сменой психологии, соответственно, мышления нашего руководства. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Лишь после этого наше руководство окажется в состоянии осознать невозможность построения в нашем регионе политики на фундаменте идей ложного миролюбия. Лишь тогда станет возможно формирование армянской real politic на основе многовекторной, сопоставляющей интересы различных держав, в определенной степени агрессивно-милитаристской политики. Политики, позволяющей решать проблемы обеспечения безопасности Армении", - подчеркнул он.

На фоне фактической пробуксовки работы институтов, призванных обеспечивать безопасность Армении, появление новых проблем с этой самой безопасностью, в частности, на сюникском направлении, на взгляд Сарояна, было абсолютно прогнозируемо. Особенно на фоне агрессивно­милитаристского настроя Баку, вот уже год стремящегося любой ценой развить прошлогодний успех с целью решить задачу стратегического характера - обеспечить прямую наземную связь между Азербайджаном и Турцией.

Ожидать на фоне подобной тюркской коллективной решимости отказа Баку и Анкары от использования подвернувшихся возможностей в угоду миролюбию Еревана, на взгляд аналитика, тщетно. Соответственно, направленная на построение добрососедских отношений, текущая миролюбивая политика Армении априори не соответствует текущим геополитическим реалиям в целом и целям турецко-азербайджанского тандема в частности.

Текущие геополитические реалии, служащие фоном для ситуации вокруг Армении, согласно Сарояну, характеризуются турецкой экспансией на одном из важнейших направлений политики Анкары - на Восток. По его оценкам, посредством существования идеи тюркского мира Турция сегодня обрела существенные возможности для экспансии в страны Центральной Азии. В том числе в свете последних событий в Афганистане, что вынуждает соседние страны искать новые источники обеспечения безопасности, поскольку уже все осознают неспособность России эту безопасность обеспечивать.

"Так вот, реализация экспансионистских планов Турции требует путей распространения. А единственным подобным путем на Восток для Турции является Южный Кавказ, а еще точнее армянский Сюник. Поэтому все мы должны предельно ясно для себя уяснить одну простую и элементарную истину - Турция никогда не остановится. И при поддержке и посредством Азербайджана будет продолжать пытаться решить поставленную задачу любой ценой. Они попытались пробить коридор на юге Сюника в Мегри и немедленно натолкнулись там на Иран. Соответственно, теперь турки пытаются обойти это препятствие и найти новый путь подальше от границ Ирана в Сюнике, в районе Черного озера, теперь уже в Вайоц-дзоре. И на этом фоне наша основная проблема - это то, что мы все еще надеемся, что турки остановятся", - подытожил аналитик.