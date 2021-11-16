Вторник, 16 Ноября 2021 15:54

АрмИнфо.По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной. Об этом говорится в сообщении МО РА.

<Как уже сообщалось, подразделения ВС Азербайджана в очередной раз провоцировали нападение на армянские позиции, расположенные в этом направлении. Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате интенсивной перестрелки у противника есть потери бронетехники>, - заверили в МО РА.

Стоит заметить, что сегодня с трибуны парламента депутат от правящего блока <Гражданский договор> Эдуард Агаджанян сообщил, что противник, начиная с 12 мая, оккупировал по радиусу 41 км суверенных территорий РА на 11 участках.