Понедельник, 15 Ноября 2021 14:44

АрмИнфо.Текущую внутриполитическую ситуацию в Армении можно охарактеризовать как взаимный троллинг властей и оппозиции. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Диалог между властью и оппозицией в рамках определенной ими же повестки сводится к взаимным обвинениям по принципу "сам дурак!". Здесь уместно и необходимо подчеркнуть, что все эти силы оказались в парламенте, оказались у власти, опровергая друг друга. В этом свете,

я не думаю, что в подобной ситуации и особенно имея подобную повестку, эта оппозиция может одолеть власть. Митингами и акциями протеста оппозиция разве что пытается поддержать тлеющий в очаге огонь", - заметил он.

Даже на подобном фоне, действующее Национальное собрание политолог оценивает как лучше предыдущего. В первую очередь в силу того, что НС прошлого созыва отражал не армянское общество и его текущие настроения, а постреволюционные настроения общества и реалии 2018-го года. Меж тем, действующий парламент, согласно Искандаряну, является зеркальным отражением разрозненного общества, в котором одни не принимают и терпеть не могут других и наоборот.

Подобные внутриполитические события, согласно Искандаряну, сопровождаются консолидированным давлением Баку и Анкары на Ереван, при поддержке Москвы и даже остальных стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ с целью пробить коммуникацию через территорию Армении для различных частей Азербайджана.

"И здесь совершенно не важно, как называть эту коммуникацию - дорога, путь или коридор. Суть данного процесса от этого совершенно не меняется. Ведь речь идет о наземной коммуникации между Азербайджаном и Турцией через территорию Армении. Коммуникации, безопасность которой будет обеспечиваться не Арменией. Вот что важно. Насколько я понимаю, данный вопрос принципиально уже решен. На данном этапе обсуждаются лишь технические проблемы", - подытожил Искандарян.