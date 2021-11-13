Суббота, 13 Ноября 2021 13:39

АрмИнфо.Гражданин Арцаха, участвовавший сегодня утром в инциденте на Шушинском участке межгосударственной дороги Степанакерт-Бердзор находится в штабе российских миротворческих сил. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Омбудсмен Республики Арцах Гегам Степанян.

Он рассказал, что в ходе переговоров с российской стороной были получены разъяснения о том, что гражданин Арцаха был доставлен к ним из соображений безопасности, а в ближайшие часы будет передан правоохранителям Арцаха.

<Сотрудники офиса Защитника прав человека прибудут на место, чтобы оказать необходимую юридическую помощь гражданину. Дополнительная информация будет предоставлена в ближайшее время>, - отметил он.

Напомним, что сегодня утром на межгосударственной трассе Степанакерт- Бердзор в ответ на провокационные действия азербайджанской стороны гражданин Арцаха бросил на блокпост взрывное устройство. После инцидента межгосударственная дорога Степанакерт-Бердзор была перекрыта с обеих сторон.