Пятница, 12 Ноября 2021 13:23

АрмИнфо.Hаправляемая Западом геополитическая борьба вокруг статуса Нагорного Карабаха вполне может принять весьма острый характер и способна изменить многие текущие реалии. Подобное выразил АрмИнфо руководитель научных исследований института <Диалог цивилизаций>, востоковед Алексей Малашенко.

"На данном этапе практически все игроки на Южном Кавказе имеют и лелеют в его отношении собственные планы. Региональные страны играют свою игру, Запад играет свою. Сегодня можно констатировать наличие направляемых на Южный Кавказ весьма серьезных геополитических, иных ресурсов, что позволяет говорить о существовании самых разных сценариев развития ситуации в вашем регионе. В этом свете, прогнозировать однозначно, кто в конце концов выйдет победителем сегодня возможным не представляется", - заметил он.

Последние шаги Москвы, в частности заявления МИД РФ карабахскому конфликту Малашенко рассматривает в контексте последних геополитических процессов, сдвигов и трансформаций. В условиях шаткости прежних форматов взаимодействия и регулирования отношений, их нахождения в переходном состоянии, отношения Москвы с Ереваном и Баку, согласно востоковеду, подвергаются существенному влиянию в первую очередь ввиду тесного и не всегда координируемого с Россией сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В целом, на взгляд востоковеда, Россия и Турция в своем стремлении к отстаиванию национальных интересов очень похожи. Однако, нуждаясь, и будучи заинтересованы друг в друге, обе страны готовы к долгосрочному партнерству везде, где только это возможно, включая конфликт между Арменией и Азербайджаном. "Понятно, что никакой дружбы между ними нет, и не будет, в отличие от долгосрочного партнерства, которое будет существовать еще очень долго. Понятно, что время от времени ситуация может обостряться, благо поводов для этого предостаточно, но пока что взаимный интерес будет все это перетягивать", - отметил он.

Малашенко особо подчеркнул, что российско-турецкие отношения в свою очередь также зависят и от глобальной ситуации, и от отношений между Россией и Западом. В этом свете, он констатировал, что на данном этапе отношений той же Анкары с Западом предрасполагают к взаимодействию с Россией. Ситуативность сотрудничества РФ с Турцией затягивается, но принципиальных причин для разрыва нет, поскольку, прежде всего, это не выгодно самим сторонам. Отметив наличие у России и Турции больше общего, чем это кажется на первый взгляд, Малашенко выделил в этой связи, в том числе психологическую общность - утопические периодические разговоры о возрождении Османской империи и СССР.

"Понятно, что Эрдоган, тем не менее, играя на противоречиях между Россией и Западом, противоречиях в самом мусульманском мире, все-таки

пытается возвратить Турцию в число мировых держав. В политическом плане кое-что у него получается, мы видим это в Сирии, Ливии, Азербайджане. Но в экономическом плане Турция сегодня - весьма слабое государство, что наиболее наглядно выражается в постоянно прогрессирующей инфляции", - подчеркнул он.

Возвращаясь к российским проблемам на Южном Кавказе, востоковед выделил среди них никем не признанный миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, управляемую региональную напряженность, региональные интересы США, ЕС, Ирана и даже Грузии. А также долгоиграющие перспективы продолжения напряженности между Арменией с одной и Турцией с Азербайджаном с другой стороны. Меж тем, время, по его оценкам, позволяет США, Франции, Ирану и Грузии сменить дислокацию на позиции, на которых это было невозможно сделать в ходе прошлогодней войны. И не сотрудничать с ними в региональных вопросах Россия, согласно Малашенко, никак не может.