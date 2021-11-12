Пятница, 12 Ноября 2021 13:19

АрмИнфо. На фоне нарушения, установленного в 1994 году в регионе баланса сил, того, что Южный Кавказ только-только вступает в период серьезной геополитической ломки и переформатирования, любая искра на границе Армения-Азербайджан, в Грузии или Иране может послужить триггером к возобновлению военных действий. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Арцаха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Особых предпосылок в пользу сохранения текущего, довольно хрупкого мира сегодня я не вижу. С учетом же "джентльменского" характера трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года о прекращении огня, считать войну законченной не приходится. Еще одной проблемой является то, что нарушение заявления сторон от 9 ноября, скорее всего, не будет и не способно каким-либо образом быть квалифицировано международным правом. Соответственно, инициатору новой военной агрессии, возобновления боевых действий, ничего грозить не будет", - прогнозировал он.

В этом свете, Еревану, на взгляд дипломата, необходимо просчитывать все свои шаги наперед, отталкиваясь в любых действиях на международной арене от происходящего вокруг Армении. В этом контексте он особо выделил критическую важность удерживания Армении от втягивания в различные геополитические авантюры с целью избегания перспективы оказаться втянутой в не имеющие к стране никакого отношения конфликты в чуждых Армении интересах.

Комментируя текущую геополитическую ситуацию вокруг Армении, Меликян заметил, что с подписанием трехстороннего заявления от 9-го ноября позиции Еревана лишь ухудшились. Последнее выражается в пленении Азербайджаном уже после подписания заявления десятков военнослужащих ВС РА, оккупации некоторых территорий РА, продолжающимися в условиях перемирия убийствами военнослужащих и гражданских лиц на границе с Азербайджаном.

"Важно подчеркнуть, что ответственности за все это никто не несет. А армянская власть и оппозиция лишь валят ответственность за происходящее друг на друга, пытаясь таким образом консолидировать вокруг себя впавшее в апатию общество. Еще важнее констатировать, что ни те, ни другие осязаемого и видимого обществу плана по выходу из текущей неутешительной ситуации не имеют. На фоне чего предпочитают прилагать усилия не в направлении формирования этого самого, необходимого для сохранения государственности, плана, а в направлении все той же борьбы за власть. Излишне говорить, что подобные действия политической элиты страны являют собой абсолютно тупиковый, гибельный для Армении путь", - подытожил дипломат.