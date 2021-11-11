Четверг, 11 Ноября 2021 14:13

АрмИнфо.Формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ пользуется широкой международной поддержкой. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

<Как отмечено в Заявлении МИД России от 9 ноября 2021 г., считаем важным продолжить усилия по линии <тройки>, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально- экономических и гуманитарных задач.

Напомню, 24 сентября с.г. <на полях> 76-й сессии ГА ООН сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в формате <3+2>. Сейчас <тройка> готовится к контактам в ряде европейских столиц. Полагаем важным как можно скорее возобновить практику полноформатных поездок сопредседателей в регион>, - отметила она.

Касаясь деятельности платформы <3+3>, Захарова напомнила, что неоднократно комментировали эти тему на последних брифингах. По ее

словам, Россия поддержала эту инициативу. <Полагаем, что пришло время перевести планы по запуску данного формата в практическое русло. Что касается позиции Грузии, то слышим из Тбилиси противоречивые заявления насчет участия в этом консультативном механизме. Но это позиция суверенной страны. Исходим из того, что формат <3+3> отвечает интересам всех государств региона>, - подытожила представитель МИД РФ.