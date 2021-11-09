Вторник, 9 Ноября 2021 17:28

АрмИнфо.На мой взгляд, рано или поздно, но встреча между Николом Пашиняном, Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым все же состоится, и на ней действительно будет подписан некий документ. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Микаэл Айрапетян.

"Положительных ожиданий от этой встречи, полагаю, нет и быть не может. Однако, важно подчеркнуть, что не будет для нас и трагических последствий. Усилиями Запада российско-турецкий проект загнан в определенные рамки, позиции Москвы за прошедший с 44-х дневной войны год существенно ослабли. Как следствие РФ уже не может выполнять данные Анкаре обещания. И все это существенно увеличило способность Армении противостоять направленным против нас планам", - подчеркнул он.

В этом свете, политик считает, что Россия выражает готовность участвовать в турецком проекте "3+3" совершенно не от хорошей жизни и скорее всего действенных, реальных мер в направлении его реализации не предпримет. Оценивая "3+3" как аналог- продолжение незаконного, противоречащего международному праву, антиармянского Карского договора, Айрапетян отметил, что 100 лет назад мир закрыл глаза на Карс с целью превратить Турцию в пограничника на границах с Советской Россией. Сегодняшняя Россия, на взгляд политика, весьма далека от статуса возвращающейся империи, каковой у нее был в 1921-ом. Соответственно, утратила свои пограничные функции и Турция.

Согласно Айрапетяну, "3+3" в перспективе призван принести Армении бедствия, вполне сопоставимые по масштабам с бедствиями, обрушившимися на страну вследствие подписания Карского договора. В этом свете, политик оценивает нежелание Еревана выражать четкую позицию в вопросе "3+3" как совершенно правильную, поскольку время, на его взгляд, работает на Армению. Тем не менее, одним молчанием ситуацию, на его взгляд, не исправить и представление миру собственного проекта уже давно стало для Армении императивом.

"Все это требует от нашей власти, от нашей оппозиции большей рассудительности и разумности. И, в целом, я положительно оцениваю попытки оппозиции противодействовать русско-турецким проектам посредством организации митингов. Если же все это делается с единственной целью завладеть властью в Армении, то такие попытки не могут вызывать ничего кроме отвращения. Мы видим, что та же парламентская оппозиция совершенно не против того, что Армении сегодня предлагается Москвой и Анкарой. Наиболее радикальный сегмент оппозиции, на мой взгляд, имеет полное право представлять себя в качестве альтернативы, как власти, так и остальной оппозиции. Вопрос в способности армянского общества к восприятию идей и методов радикальной оппозиции. Полгода назад мы все имели возможность в этом убедиться по итогам внеочередных парламентских выборов", - подытожил Айрапетян.