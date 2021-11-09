Вторник, 9 Ноября 2021 17:28

АрмИнфо. Помощник заместителя госсекретаря США Эрика Олсон, судя по всему, привезла в Армению 3-4 ноября новые представления в американской политике на Южном Кавказе. И целью ее визита является ознакомление с позицией Еревана по данным концептам, в частности, и с рамками дальнейшего сотрудничества с Арменией, в целом. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Овсеп Хуршудян.

"Должен сказать, что дело отнюдь не ограничивается визитом одной Олсон. Весьма важные слушания в комиссии по внешним отношениям Сената относительно роли США в урегулировании проблем Черноморского региона, выдвижение для данного региона формата "1+6" - США + Грузия, Украина, Молдова, Турция, Румыния и Болгария очевидным образом свидетельствуют об активизации политики США в регионе. Появление же Грузии и Турции в другом формате существенно облегчит маневры Армении с целью отвергнуть формат "3+3", - считает он.

Согласно Хуршудяну, в Ереване прекрасно осознавая исходящие от "3+3" угрозы, продолжают противостоять данной идее посредством если не ее прямого отвергания, то посредством обуславливания своего участия в реализации "3+3" встречными уступками со стороны Баку и Анкары. В этом свете, американская инициатива "1+6", на его взгляд, является действенным шагом США в направлении нивелирования "3+3". На его взгляд, весь вопрос в случае Армении сводится к способностям ее руководства к проведению такой политики, которая придала бы перспективам реализации данного формата, в том числе армянское направление.

На этом фоне аналитик оценивает существующий трехсторонний формат с участием Армении, России и Азербайджана как содержащий для Еревана немалые риски. И вне зависимости от положительных сторон делимитации и демаркации границ, приняв участие в этом процессе в данном формате, Армения собственноручно вручит РФ очередной рычаг манипулирования собой.

"Понятно, что "уточняя" линию границы то в одну, то в другую сторону, Кремль будет получать то, что ему заблогорасудится то от Еревана, то от Баку. С учетом же немалых финансовых и иных возможностей Баку, а также многолетнему коррупционному опыту, симпатии посредника предугадать, в целом, уже нетрудно. И здесь для нас совершенно неважно будут ли покупаться симпатии РФ посредством денег или же обеспечением ее геополитических интересов. Меж тем, весь этот тревожный для Армении сценарий можно начисто исключить в случае предоставления права подобной миссии на основе имеющейся практики в рамках международного права ОБСЕ", - подытожил Хуршудян.