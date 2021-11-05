Пятница, 5 Ноября 2021 18:24

АрмИнфо. Вопрос совершенно не в том, когда и где встретятся Никол Пашинян и Ильхам Алиев, а в том какие у Армении есть ресурсы для отстаивания собственных интересов и позиций на этой встрече. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

С середины октября в Армении муссируются противоречивые сообщения о предстоящей 9 ноября встрече в Москве лидеров Армении, РФ и Азербайджана. Со ссылкой на "надежный дипломатический источник" некоторые СМИ сообщили, что два документа, которые должны подписать Пашинян и Алиев при посредничестве Путина, являются фактически окончательными. Первым документом Ереван и Баку, якобы, признают границы между Арменией и Азербайджаном и взаимную территориальную целостность по картам Генштаба Минобороны СССР 1920-х годов. Второй документ зафиксирует разблокировку коммуникаций, включая связь между Азербайджаном и Нахиджеваном. В МИД Армении, Азербайджана и администрации президента РФ данную информацию уже опровергли.

"Меж тем, после поражения Армении в 44-х дневной войне ресурсов для отстаивания собственных интересов и позиции у Еревана крайне мало. Изменение линии границы, состояния армии - лишь часть перемен, отражающих слом регионального статус-кво от 1994 года. Соответственно, успех или неуспех Армении в предстоящих переговорах с Азербайджаном крайне мало зависит от профессионализма, компетентности переговорщиков. В первую очередь он зависит от того кто будет стоять за спиной этих переговорщиков. В подобной ситуации руководство Армении скорее пытается не принести пользу, а минимизировать вред", - подчеркнул он.

На подобном фоне, Искандарян оценивает утверждения оппозиции, увязывающей текущее состояние Армении с личной виновностью правительства и переговорщиков как несостоятельные. По его оценкам, ситуация в первую очередь обусловлена отсутствием у Армении ресурсов для продвижения собственной повестки и выполнения Азербайджаном ее условий. А потери от не очень умелого менеджмента государством, на его взгляд, на этом фоне вторичны.

Подобное положение дел, по его оценкам, приводит к возникновению ситуации в которой даже проблемы на новых границах Армении и Азербайджана регулируются при помощи России. И никакого иного формата решения этих проблем в новой ситуации, по его словам, не существует даже формально, что выражается тем, что та же Минская группа ОБСЕ занимается урегулированием карабахского конфликта, а не устройством границ между Арменией и Азербайджаном. Однако, и тут у Еревана, согласно Искандаряну, есть проблема, выражающаяся в его далеко не 100-процентном совпадении интересов с Москвой. Меж тем, как у Баку подобных проблем с Анкарой, во всяком случае, по части урегулирования отношений с Ереваном, нет.

"В этом свете, представить, что Россия будет защищать интересы Армении в ущерб собственным невозможно. Меж тем, мы по-прежнему продолжаем передавать Москве полномочия по защите собственных границ. А Ереван руководствуется, на мой взгляд, ложной идеей, соответственно, тактикой уступок с целью сохранения стабильности и безопасности. Отдав сегодня что-то, ты должен быть готов, что уже завтра от тебя потребуют еще чего то. Соответственно, выход из ситуации прямо противоположный - Армении нужно наращивать ресурсы, субъектность. Это долгий, сложный, но безальтернативный путь. Полагаться во всем исключительно на Россию, как впрочем, и на любую другую страну неправильно", - подытожил Искандарян. -