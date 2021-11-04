Четверг, 4 Ноября 2021 12:54

АрмИнфо.Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян вместе с постоянным представителем НКР в США Робертом Аветисяном и главным советником государственного министра Давидом Акопяном провели встречи с американскими конгрессменами Фрэнком Паллоне, Анной Эшун и Джимом Коста.

Как сообщает пресс-служба госминистра, в ходе встреч Бегларян кратко представил гуманитарную ситуацию в Арцахе, подходы Нагорного Карабаха по урегулированию конфликта, краткосрочные и долгосрочные программы правительства.

Госминистр подчеркнул, что из-за того, что международное сообщество отдаёт должное азербайджанской политике изоляции Арцаха, существует значительная нехватка средств для ликвидации гуманитарных последствий войны. В этом контексте он подчеркнул необходимость увеличения международной вовлеченности Арцаха с учетом существующих потребностей и особенностей в области безопасности и гуманитарной помощи.

Глава Кабмина отметил, что признание факта реализации права народа Арцаха на самоопределение имеет ключевое значение для окончательного и справедливого урегулирования конфликта, выразив надежду, что Минская группа ОБСЕ приложит активные усилия в этом направлении. Он подчеркнул необходимость справедливого и скорейшего решения вопроса о международном статусе Арцаха в контексте долгосрочной безопасности народа Арцаха и защиты других основных прав и интересов.

Артак Бегларян также посетил армянский отдел Библиотеки Конгресса, ознакомился с имеющимися там возможностями, обсудил механизмы постоянного увеличения количества литературы, связанной с Арцахом