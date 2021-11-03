Среда, 3 Ноября 2021 14:02

АрмИнфо.Проигрыш, поражение Армении в произошедшей ровно год назад 44-х дневной войне за Нагорный Карабах особого выигрыша Азербайджану не принес. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Вне всяких сомнений, вторая карабахская война привела к изменению баланса сил в регионе. В частности, значительному ослаблению Армении, что сопровождается усилением силового давления на Ереван со стороны Баку. Усилилась позиция Турции, особенно в Нахичеванской автономной республике. При этом, в войне в 2020-м Азербайджан понес большие потери, потому его победа не выглядит существенным выигрышем в глазах населения страны, что уже стало для властей проблемой", - подчеркнул он.

В частности, на взгляд эксперта, итоги прошлогодней войны стали серьезной проблемой для осуществлявшейся в Азербайджане на протяжении двух последних десятилетий пропаганды. Так, несмотря на многолетние заверения властей страны в том, что спорные территории будут заселены практически немедленно после освобождения, пока что на них увеличивается лишь военное присутствие, причем, далеко не только азербайджанское. Согласно Евсееву, речь идет о присутствии на территории Нагорного Карабаха, ожидающих приезда своих семей, до 2 тысяч сирийских боевиков.

По его прогнозам, российские миротворцы останутся в Карабахе до тех пор, пока там присутствует армянское население с целью гарантирования того, что оно не будет депортировано. При этом, с учетом провоцирования военного конфликта со стороны Баку, Евсеев абсолютно не исключает его возобновления - проблема Нагорного Карабаха до сих пор не решена. При этом, на его взгляд, изменение ситуации в будущем и восстановление ВС Армении вполне могут привести к попыткам перевода конфликта в вооруженную фазу уже со стороны Еревана.

"В случае проявления последовательности руководством Франции и США, Минская группа ОБСЕ вполне может возвратиться к своим функциям в полном объеме. В то время как Россия вполне уверенно и комфортно себя чувствует и в существующем трехстороннем формате работы с Арменией и Азербайджаном. В частности, успех в работе МГ обусловлен тематикой, по которой будут идти переговоры при посредничестве сопредседателей. Мы видим, что Баку считает конфликт завершенным и ожидает юридического закрепления итогов прошлогодней войны. В то время как Ереван продолжает поднимать вопрос статуса Карабаха. В чем получает поддержку Парижа и Вашингтона. Все пытаются соблюсти в текущей ситуации собственные интересы, и на данном этапе переговоры все еще бесплодны", - подытожил военный эксперт.