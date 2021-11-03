Среда, 3 Ноября 2021 14:00

АрмИнфо.Представляется очевидным, что никакой Запад в отдельности или коллективный, Армению спасать не будет. Более того, не даст Армении больше того, что сейчас есть со стороны России. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности ИМИ МГИМО, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов.

"Думаю, что здесь вполне уместно напомнить о неоднократных проармянских заявлениях, сделанных президентом Франции Макроном как в ходе, так и после 44-х дневной войны в Карабахе. Необходимо понимать, что реальной ответственности за эти высказывания Макрон нести не будет, прежде всего, в силу того, что проблема Карабаха в реальности воспринимается Парижем через совершенно другую призму. Частью этой призмы являются достаточно серьезные расхождения между Францией и Турцией вокруг Восточного Средиземноморья, Ливии, Кипра и средиземноморского региона в целом", - заметил он.

И конечно, Карабах, на взгляд Маркедонова, используется Макроном в качестве козыря в предвыборной борьбе с вечным конкурентом Марин Ле Пен, которая очень скоро не применет вспомнить "о турецко-исламском наступлении на Францию". И с учетом наличия во Франции полумиллионной армянской диаспоры, Макрон, на взгляд Маркедонова, также демонстрирует желание защитить христианских братьев. Однако, в реальности, заявления Макрона, согласно аналитику, - скорее декларации для внутреннего пользования и как аргумент во внешней игре с Турцией, чем real politik Франции на Кавказе.

В случае же Азербайджана, Запад, на взгляд аналитика, явно не является объектом повышенных симпатий руководства страны. В случае же интеграционных перспектив Азербайджана с Турцией наблюдается немало рисков. Особенно с учётом экстравагантного темперамента президента Эрдогана. В целом же, масштабы военных действий в Карабахе и достаточно быстрая победа Азербайджана, скорость слома 26- летнего статус-кво, согласно Маркедонову, стали настоящим сюрпризом. Хотя, анализируя заявления Гейдара и Ильхама Алиева, становится ясно, что Азербайджан никогда и не скрывал своих намерений.

И тем не менее, купировав одни проблемы, победа Азербайджана, по его мнению, актуализировала или создала проблемы другие. В частности, после того как стало ясно, что, укрепившись на Южном Кавказе, Турция совершенно не прочь вовлечь Азербайджан в игру на пакистано-афганском направлении. Что уже нашло свое выражение в двух декларациях, подписанных в Исламабаде и Баку. При этом Азербайджан, согласно Маркедонову, признавать тот же Северный Кипр совершенно не стремится. И являясь светским государством, с опасением поглядывает на исламизирующуюся Турцию.

"Понятно, что Россия для Азербайджана в этом свете является противовесом Турции. Однако, политика маневрирования совершенно не мешает представителям Минобороны и дипкорпуса этой страны аккуратно, но периодически напоминать о временном характере размещения российских миротворцев в Карабахе. Контингент в Карабахе будет находиться пять лет, чего не было в Абхазии и в Южной Осетии, что существенно усложняет задачу Москвы. Отсюда возникает вопрос об уместности глубокого урегулирования конфликта. Но если вопрос не будет ставить Россия, его поставит кто-то другой. Причем, в не совсем приемлемой для Москвы, совершенно другой конструкции", - заметил он.

По наблюдениям аналитика, уже сейчас имеет место определенное переформатирование конфликта. В частности, на первый план вышел вопрос о демаркации и делимитации границы, что придало буквально каждому клочку земли принципиально важное значение. Как, впрочем, и России - отталкиваясь от рационализма, ни Армении, ни Азербайджану, на его взгляд, пытаться ухудшить отношения с Россией, тем более, разрывать их явно не стоит. При этом, он отметил, что политика не всегда строится на рационализме и в вопросе Карабаха часто заигрывают эмоции, особенно со стороны Баку.

"Здесь, думаю, уместно подчеркнуть наличие разницы между борьбой Азербайджана за максималистскую планку и статусом именно ядрового Карабаха. Соответственно, по моим прогнозам, в будущем отношений треугольника Москва-Ереван-Баку многое теперь будет зависеть от вопроса относительно миротворцев. А также продвижения процесса по демаркации и делимитации границ, определения вопроса статуса Нагорного Карабаха. На этом фоне, однозначно можно констатировать, что ни Армения, ни Азербайджан в разрыве отношений с Россией точно не заинтересованы", - подытожил Маркедонов.