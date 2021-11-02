Вторник, 2 Ноября 2021 16:37

АрмИнфо. Региональный механизм "3+3" выгоден режиму Эрдогана, потому что через него он фактически официально получает рычаги для участия в процессах, в том числе связанных с Арменией. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

Так, востоковед, разбираясь в том, кому выгодна, предложенная президентами Азербайджана и Турции региональная платформа "3+3", констатировал, что кроме Анкары, в краткосрочной перспективе она также выгодна Москве, так как она получит дополнительные инструменты для влияния на Азербайджан и Грузию.

"Платформа не в полной мере выгодна Ирану, поскольку это единственный из трех не Южно-кавказских государств, кто не имеет военного присутствия в регионе, и "3+3" во многом лишь формально может обеспечивать интересы иранской стороны, вернее, создать такую иллюзию. Однако иранская сторона может этот рассмотреть в качестве варианта, "лучше чем ничего".

Если платформа в интересах режима Эрдогана, то Бакинский диктатор не может иметь возражений, хотя очевидно, что дополнительная иранская и российская вовлеченность не в его интересах", - считает востоковед.

Вместе с тем Восканян констатировал, что механизм не может быть выгоден Грузии, учитывая достигшую точки невозврата ее западную ориентацию, которая предполагает с одной стороны возможное ослабление влияния России и крайне умеренный уровень отношений с Ираном, а с другой - ограничение турецкой вовлеченности, которая уже достигла опасных размеров, или даже статус альтернативного союзника США, по крайней мере, частично, заменяющего Турцию.

"В любом случае, Армения не должна соглашаться участвовать в платформе, где режим Эрдогана будет доминировать над нами. Кроме того, есть очень понятная формула: то, что выгодно экспансионистским устремлениям Турции, как минимум противоречит нашим интересам.

Получается, что простая на первый взгляд формула "3 + 3" имеет достаточно большие пробелы, и ее реализацию, скажем, может провалить только Грузия", - подытожил Восканян.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано-турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня.