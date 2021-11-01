Понедельник, 1 Ноября 2021 17:46

АрмИнфо.Перспективы регионального сотрудничества, реализации совместных программ в области транспортной и энергетической инфраструктуры обсудили в ходе встречи 1 ноября министр территориального управления и инфраструктуры РА Гнел Саносян и посол Ирана в Армении Аббас Зохури.

Как сообщает пресс-служба Минтерриториального управления РА, Саносян на встрече указал на богатую повестку двустороннего сотрудничества и установленное надежное партнерство.

В свою очередь посол выразил уверенность, что глубокие историко-культурные отношения между Арменией и Ираном способствуют развитию связей между странами в различных направлениях.

В ходе беседы собеседники коснулись региональных процессов. Посол указав на важность ситуации, сложившейся в регионе, подчеркнул значимость Сюникской области и для иранской стороны. В этом ключе он проинформировал, что в ближайшее время планируются взаимные визиты различных делегаций, которые смогут принять участие в различных проектах, реализуемых в Сюникской области.

Подчеркнув роль инфраструктур в Сюнике, армянский министр рассказал об активно проводимых там дорожно-строительных работах.

Саносян проинформировал посла, что близится к завершению строительство участка дороги Татев-Агвани, в процессе укладки участок Татев-Лцен. Со стратегической точки зрения министр подчеркнул важность строительства дороги Сисиан-Каджаран и Каджаран-Агарак.

Собеседники также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, а также о перспективах выхода Ирана на союзный рынок через члена ЕАЭС - Армению.

Обсуждались также некоторые детали предстоящего визита министра Саносяна в Исламскую Республику Иран.