Понедельник, 1 Ноября 2021 15:52

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении планирует повысить зарплату контрактникам, проходящим службу в Пограничной службе, со 160 тысяч драмов до 210-220 тысяч драмов.

Об этом 1 ноября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по обсуждению проекта госбюджета на 2022 год сообщил заместитель директора СНБ Арам Акопян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционного блока "Честь имею" Тиграна Абрамяна.

Так, Тигран Абрамян поинтересовался, предусматриваются ли в пограничных войсках дополнительные выплаты или повышение зарплат офицерского состава, контрактников. "В общем бюджете есть определенное логическое нарушение, например, сотрудники патрульной службы полиции получают такую же зарплату и больше, чем служащие в более тяжелых условиях в Шурнухе, Воротане офицеры", - сказал оппозиционный депутат.

В ответ замдиректора СНБ сообщил, что этим вопросом занимаются. "Директор (СНБ -ред.) поручил подумать, как можно улучшить ситуацию. В частности, речь идет о контрактниках, проходящих службу в Пограничной службе СНБ. На сегодняшний день их зарплаты достаточно низкие. Они в сравнении с другими учреждениями (силовиками - ред.) получают сравнительно низкую заработную плату. В связи с этим численность личного состава уменьшилась - люди увольняются. Но есть поручение, и мы должны очень быстро отреагировать на это", - пояснил замдиректора СНБ, добавив, что планируют решить ситуацию путем повышения зарплаты.

Отметим, что бюджет Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в 2022 году увеличится на 22,85% - с 34,7 миллиарда драмов, заложенных в госбюджете на текущий год, до 42 млрд 699 млн драмов (почти 86,5 млн долларов США, расчетный курс армянского драма к доллару США 493,6 драма)