Понедельник, 1 Ноября 2021 13:39

АрмИнфо.Дорога Горис-Капан Сюникской области Армении безопасна, заверил журналистов заместитель директора Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Арам Акопян 1 ноября в парламенте.

По его словам, он накануне вернулся из Сюника и несмотря на то, что "там стоят представители соседней страны", дорога абсолютно безопасна для граждан РА.

На вопрос о том, что граждане Армении регулярно сигнализируют о том, что их на этом участке дороги не только останавливают, досматривают транспортные средства, но и бьют по машинам, Акопян заявил, что не владеет подобной информацией.

Напомним, что 12 сентября с 12:00 Азербайджан начал останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке недалеко от армянского села Воротан трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения, и требовать с них платы за проезд. Как заявили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом. А транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана ".

В середине сентября на данном участке дороги Горис-Капан азербайджанские военные остановили и досмотрели микроавтобус, перевозивший карабахских детей. На микроавтобусе была карабахская символика: флаг Нагорно-Карабахской Республики и "Дедушка и бабушка". Азербайджанцы остановили его, очень наглым образом проверили телефоны подростков под предлогом поиска какой-то записи, ножом соскребли с автобуса флаг Арцаха. Также были сигналы от водителей о том, что их не только останавливают, но и выписывают штрафы