Понедельник, 1 Ноября 2021 11:36

АрмИнфо. Вне зависимости от того, стали ли наблюдаемые тенденции и глобальные перемены в миропорядке результатом пандемии коронавируса или же все это началось гораздо ранее, эти перемены - реальность и они, вне всяких сомнений, затронули и Южный Кавказ. Подобное мнение выразил АрмИнфо немецкий политолог Александр Рар.

"Сегодня мы наблюдаем за весьма активными процессами по геополитическому переформатированию данного региона. Процессами, в которых участвуют как непосредственно страны региона и региональные державы, так и внерегиональные центры силы. С этой точки зрения, можно констатировать стремление всех этих сил, включая Евросоюз, занять собственное твердое место в формируемом региональном, геополитическом раскладе сил", - заметил он.

Тем не менее, по прогнозам Рара, с учетом разновекторности усилий в направлении переформатирования Южного Кавказа со стороны геополитических центров, окончательная картинка региона, новый геополитический статус-кво будут сформированы еще не скоро. В частности, на его взгляд, весьма туманно выглядят перспективы реализации формата 3+3 и даже судьбы Минской группы ОБСЕ.

Согласно политологу, в подобной ситуации Брюссель совершенно не против, уже не довольствуясь "Восточным партнерством", принять участие в урегулировании карабахского конфликта и вне рамок МГ ОБСЕ. В этом свете, он выделил ожидания ЕС относительно будущего участия в делимитации-демаркации границ, подписании мирного договора, разблокирования коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Все последние визиты еврочиновников в Армению и Азербайджан Рар рассматривает в рамках данной политики Брюсселя.

"Констатировав как факт отсутствие прежнего миропорядка, в том числе на Южном Кавказе, на данном этапе представляется возможным отметить региональную неразбериху, из которой постепенно прорисовываются очертания будущего статус-кво. Процессы, в целом, достаточно непрогнозируемы, что ставит перед странами региона довольно сложную задачу просчитать все возможные сценарии. Думаю, что в первую очередь многое в этом плане все-таки зависит от России, Турции и Ирана", - подытожил немецкий политолог.