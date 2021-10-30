Суббота, 30 Октября 2021 15:27

АрмИнфо. Секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян написала заявление об отставке, сообщает пресс-служба Национального собрания Армении.

Согласно регламенту НС, если в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель парламента выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем парламента. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым.

Согласно публикациям СМИ, Багдасарян будет предложена должность губернатора Ширакской области - она заменит действующего губернатора Ованнеса Арутюняна, потерпевшего поражение на выборах главы общины Гюмри.