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АрмИнфо. Секретарь правящей фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян написала заявление об отставке, сообщает пресс-служба Национального собрания Армении.
Согласно регламенту НС, если в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель парламента выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем парламента. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым.
Согласно публикациям СМИ, Багдасарян будет предложена должность губернатора Ширакской области - она заменит действующего губернатора Ованнеса Арутюняна, потерпевшего поражение на выборах главы общины Гюмри.
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|Генпрокуратура Армении: Борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков - один из приоритетов армяно-иранского сотрудничества
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|В Армении ежедневно подтверждается свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Коалиция этнических, религиозных и гражданских групп США призывает Конгресс заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
|Госминистр Арцаха проведет переговоры в мэрии Лос-Анджелеса
|Минюст Армении доложил о ходе выполнения Антикоррупционной стратегии
|В Армении начали вакцинацию детей старше 12 лет
|В МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницы
|Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Армении
|Энергоэффективные строительные материалы – как сориентироваться?
|Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РА
|Карты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен Григорян
|Министр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт
|Саркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России
|Ереван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РА
|Саркисян провел переговоры с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль Нахайяном
|На DigiTec IDBank и Idram удивят своим павильоном и инновационными подходами
|Замминистра обороны РА не обладает информацией о ранении 4 армянских военнослужащих в Варденисе
|Арман Саркисян: Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о попытках осуществления азербайджанскими ВС инженерных работ на территории РА
|Правительство закрывает УИУ "Кош" и "Раздан"
|Чавушоглу: В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном
|В Российско-Армянском университете задействован класс Конфуция
|Вице-губернатор Арагацотнской области Армении назначен губернатором региона
|МОНКС Армении опровергает информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две недели
|В Армении назвали процент заразившихся коронавирусом среди вакцинированных: Премьер против нового локдауна
|Омбудсмен Армении опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами в Гегаркунике
|За сутки в Армении подтвердилось 2307 случаев заражения коронавирусом
|Блок "Армения" отказывается от встречи за закрытыми дверями с Николом Пашиняном
|В банковском секторе Армении ACBA Bank стал одним из крупных участников по числу акционеров
|Делегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран Афганистана
|Парламентарий: Госграница Армении определяется Законом РА <О госгранице>, а не законом <Об административно-территориальном делении>
|Глава МИД РА: На данный момент встречи Пашинян-Алиев-Путин не предусмотрено
|Минтруда: Заявки на получение финансовой помощи по госпрограмме граждане Арцаха могут подать с 28 октября
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