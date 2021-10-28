Четверг, 28 Октября 2021 16:10

АрмИнфо.Армения готова начать процесс демаркации и делимитации границ, ждет положительных сигналов от Азербайджана. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 28 октября после заседании кабмина

"Мы готовы начать процесс делимитации и демаркации, готовы обсудить все предложения рабочей группы", - заявил он. По его словам, одним из важных подходов для этого - зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана, размещение пограничников двух стран на конкретных территориях, после чего можно будет дать старт процессу. При этом, как указал секретарь СБ, до 10 ноября ничего в данном направлении не планируется.

На вопрос, что же мешает начать процесс делимитации и демаркации, Григорян ответил, что "для Республики Армения на данный момент нет никаких препятствующих обстоятельств". "Мы объявили, что готовы начать процесс делимитации и демаркации. Ждем положительный импульс по этой части от Азербайджана", - сказал он, добавив, что еще в сентябре Азербайджан в ООН заявил об этом, но процесс не продвигается.

Отвечая на вопрос о том, что может ли предварительным условием для начала процесса стать требование отвода азербайджанских войск, Григорян ответил, что затрудняется сказать, почему Азербайджан не начинает процесс демаркации и делимитации.