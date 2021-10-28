Четверг, 28 Октября 2021 12:46

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА опровергает растиражированную в СМИ информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две недели.

В сообщении МОНКС РА подчеркивается, что данная информация не соответствует действительности.

"Просим общественность следить только за официальными новостями МОНКС и проверять достоверность информации на сайте escs.am", - отметили в МОНКС РА, призвав СМИ воздерживаться от распространения дезинформации и проверять информацию до ее публикации.

Напомним, что 25 октября по рекомендации Минздрава РА в связи с неблагоприятной пандемической ситуацией в стране и в рамках принимаемых мер по противодействию и предотвращению коронавирусной инфекции, МОНКС рекомендовал на одну неделю - до 7 ноября продлить осенние каникулы для учеников 1-12 классов общеобразовательных, специализированных и специальных школ, работающих по типовым учебным планам на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы.

МОНКС также направил циркуляр директорам учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, которым поручено организовать учебный процесс удаленно, сроком на две недели, начиная с 26-го октября текущего года.