Среда, 27 Октября 2021 19:39

АрмИнфо.На данный момент встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, при посредничестве российского лидера Владимира Путина не предусматривается.

Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян на заседании парламента в ходе вопросов и ответов правительству, касаясь циркулируемой в СМИ информации о предстоящей 9 ноября встрече на уровне лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России и подписании мирного соглашения.

"При этом постоянно обсуждаются предложения о различных форматах организации встреч в вышеуказанном составе. Предположительно, в результате таких возможных встреч может быть достигнута договоренность об опубликовании какого-либо текста, но подписание документов с этими двумя обсуждаемыми в СМИ содержаниями не предусмотрено (мирное соглашение и документ о начале процесса по демаркации и делимитации -ред.) ", - сказал глава МИД Армении, напомнив, что внешнеполитическое ведомство выступило с емким комментарием по этому вопросу.

В то же время Арарат Мирзоян отметил, что эти встречи имеют практическое значение для армянской стороны для решения послевоенных гуманитарных вопросов и прежде всего, немедленного освобождения военнопленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане, а аткже обеспечения сохранности армянского культурно-религиозного наследия. "Эти встречи также являются возможностью ослабить напряженность в регионе, попытаться приложить длительные усилия для обеспечения долгосрочной стабильности и мира. В этом наша мотивация участия в такой встрече", - отметил он.

При этом армянский министр заверил, что в ходе переговоров за закрытыми дверями позиция Армения на 100% соответствует позиции, публично заявленной правящей политической силой во главе с премьер-министром РА и они ни на миллиметр не отступают.

Отметим, что в конце прошлой недели в СМИ была растиражирована информация о том, что 9 ноября планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России, на которой будет подписан мирных договор, который в числе прочего предполагает начало процесса демаркации и делимитации границы. Информационный вброс был сделан через сайт бывшего советник премьера РА Арсена Харатьяна.