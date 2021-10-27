Среда, 27 Октября 2021 19:37

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 октября в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата фракции "Честь имею" Тиграна Абраамяна рассказал в какой момент стало ясно, что РА на пороге войны.

По словам премьера, о том, что Армения на пороге войны, руководству РА докладывалось регулярно, в частности, после "не подписания" документа после Казанского саммита 2011 года, в 2018 году, после его вступления в должность премьера. "Практически информация о возможном начале войны поступала в ежедневном режиме. Однако данные сообщения фильтровались соответствующими институтами с целью дать более конкретную оценку", - указал он.

Информация о возможном начале 44-дневной войны, по словам Пашиняна, поступила за два дня до начала боевых действий. "Был радиоперехват - одно предложение, которое нам показалось достаточно достоверным", - указал премьер.

Никол Пашинян коснулся также обвинений фракции "Айастан", возглавляемой вторым президентом РА Робертом Кочаряном) о снижении субъектности Нагорного Карабаха. "Я удивляюсь, что об этом говорят члены блока "Айастан". Извините, но вы же вытеснили Арцах с переговоров, в 1999 году. И это международно зафиксированный факт", - подчеркнул он.

По его словам, по той же логике фракция не имеет право говорить о потере более 70% территорий Арцаха по вине нынешней власти, поскольку данные территории, как указал Пашинян, были предметом переговоров при прежних властях. Пашинян в очередной раз напомнил оппозиции, что именно при власти "бывших" был принят закон "Об административно-территориальном делении РА".

После небольшой словесной перепалки и взаимных упреков Никол Пашинян заявил, что "задаются вопросы, зная, что в открытом режиме сложно отвечать на них". В связи с этим глава правительства пригласил оппозиционные фракции в полном составе на встречу за закрытыми дверями.