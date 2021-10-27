Среда, 27 Октября 2021 14:43

АрмИнфо. Открытие Апостольской нунциатуры Святого Престола в Ереване важное событие, которое откроет новую страницу в истории дипломатических отношений между Арменией и Ватиканом.

Об этом 27 октября в Ереване заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе заявления для прессы, по итогам встречи с заместителем государственного секретаря Святейшего Престола по общим вопросам Эдгаром Пенья Парра.

По словам армянского министра, на встрече обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних отношений и достигнута договоренность об углублении сотрудничества между Арменией и Ватиканом, затронут также недавний визит президента РА в Святой Престол.

Вместе с тем Мирзоян констатировал, что Святой Престол всегда был рядом с Арменией в тяжелые времена, и прошлый год с этой точки зрения не был исключением.

Он подчеркнул важность для Армении последовательная позиция Ватикана по Нагорному Карабаху и урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также по вопросу установления долгосрочного мира в регионе.

"В частности, в дни широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, и поствоенный период послания Его Святейшества, также как и призывы по освобождению военнопленных сыграли важную роль. Как Вы знаете, Азербайджан и сейчас в нарушение международного гуманитарного права и взятых обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, продолжает удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц. И мы просим, чтобы Папа Франциск в своих молитвах и публичных посланиях продолжал вспоминать армянских военнопленных, и указывал императив их незамедлительное освобождение", - сказал глава МИД Армении.

При этом Мирзоян также указал на необходимость защиты и сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль в результате 44-дневной агрессии. Он напомнил, что сегодня это наследие находится под угрозой полного уничтожения. "И с этой точки зрения мы указали важность заинтересованности как ЮНЕСКО, так и Святого Престола в этом вопросе. Варварства в отношении историко-культурных памятников, являющихся релегиозно-культурным наследием народов, грубо нарушают международное право и должны быть предприняты шаги по предупреждению этих шагов", - сказал армянский министр.

Он также выразил благодарность Франциску за принципиальную позицию по Геноциду армян, указав на важность этого подхода в деле предупреждения новых преступлений против человечества в мире.

В свою очередь Эдгар Пенья Парра также высоко оценил открытие Апостольской нунциатуры Святого Престола в Ереване, выразив благодарность президенту и правительству РА за продвижение этого вопроса. "Уверен, что открытие Апостольской нунциатуры Святого Престола в Ереване станет для Армении и в целом международного сообщества символом для построения мостов в регионе, установлению справедливого и долгосрочного мира", - отметил Парра, добавив, что в следующем году Армения и Ватикан в следующем году будут отмечать 30-летие установления дипотношений. Он выразил надежду, что нунциатура позволит и далее углублять политико-религиозное сотрудничество между двумя странами.

Вместе с тем он проинформировал, что Католическая церковь посредства различных социально-гуманитарных проектов присутствует в Армении.

В заключение он выразил убеждение, что присутствие нунциатуры будет полезен с точки зрения устранения возможных проблем и нахождения удовлетворяющих решений посредством юридических инструментов.

"Хотел бы вновь подтвердить поддержку Святого Престола актуальным вопросам повестки правительства Армении и вопросам международной повестки, направленных на мир и разоружение, прав человека, религиозных свобод, защиту человеческого и культурного капитала, а также экологических вопросов", - подытожил он