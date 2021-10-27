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 Среда, 27 Октября 2021 12:46
Наира Бадалян

Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха

Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" 27 октября не приняла участие в голосовании по проекту заявления Национального собрания о ситуации вокруг РА и Арцаха, из-за внутриполитических оценок в документе, тем самым провалив его.

Накануне по предложению 1/5 части от общего числа депутатов парламента в конце рабочего дня состоялось закрытое обсуждение на тему "Ситуация на линии соприкосновения Армении и Азербайджана и вопросы демаркации". Содокладчиками, выступили первый заместитель начальника Генштаба ВС РА Камо Кочунц и командующий пограничными войсками СНБ РА Арман Маралчян. По завершении обсуждения глава оппозиционной фракции "Айастан", экс-министр обороны РА Сейран Оганян  констатировал, что сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация границы.

Как заявил докладчик проекта заявления, депутат фракции "Честь имею" Тигран Абраамян, в документе, выработанном, в том числе, по результатам закрытого обсуждения, Национальное собрание Республики Армения осуждает широкомасштабную вооруженную агрессию, развязанную Азербайджаном и Турцией против Арцаха 27 сентября 2020 года с привлечением наемников и террористов; грубые нарушения международного права в отношение пленных и заложников, удерживаемых Баку, в том числе после прекращения военных действий; захват территорий Республики Арцах Азербайджаном; действия, признанные военными преступлениями; вторжение на суверенную территорию Республики Армения, продолжительное применение силы или угрозы ее применения. Армянские парламентарии в документе осуждают также непрекращающуюся риторику армяноненавистничества военно-политической власти Азербайджана, подачу однобокой и искаженной информации международному сообществу со стороны Баку. Данная политика, как отмечается в заявлении, сопровождается претензиями на территории Армении и Арцаха.

Государственные границы, как говорится в документе, определяются на основе международного права, на основе Венской конвенции ООН, согласно которой, в числе прочего, недействительно любое соглашение о границах с применением или угрозой применения силы. Депутаты парламента РА, считают, что главным условием установления мира в регионе является гарантированная реализация права на самоопределение народа Арцаха на своей исторической родине, а также деоккупация захваченных территорий Арцаха - в формате сопредседательства МГ ОБСЕ.

Парламентарии призывают руководствоваться Конституцией РА, согласно которому вопросы, связанные с изменением территории Республики Армения, решаются исключительно путем референдума. Для РА неприемлемо подписание любого документа, предполагающего включения Республики Арцах в состав Азербайджана, говорится в заявлении.

В заявлении также содержится призыв к правительству Армении воздержаться от любых переговоров, письменных или устных договоренностей, которые нарушают требования Конституции РА и волю армянского народа, выраженную в Декларации независимости, предоставлять Национальному Собранию достоверную парламентскую информацию и обеспечить максимальную публичность в вопросах проведения реформ в ВС страны и касающихся безопасности РА.

Лидер фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян заявил, что политическое большинство получило проект заявления 26 октября, во второй половине дня, когда две оппозиционные фракции подготовили заявление полностью. "Политическое большинство никоим образом не участвовало в процессе разработки", - сказал он.

По словам депутата несмотря на то, что они получили проект заявления вчера довольно поздно, они попытались в сотрудничестве с коллегами выработать консенсусную версию проекта, но это не удалось. "Мы не видим проблем с положениями и тезисами в проекте, которые касаются войны, развязанной Азербайджаном, военных преступлений и бесчеловечных действий Азербайджана. Более того, парламентское большинство по всем каналам, исполнительная власть на всех уровнях борется за международное освещение упомянутых проблем, за решение проблем", - сказал Конджорян.

Вместе с тем, по мнению правящей фракции, заявление также содержало заявления с внутриполитическим содержанием, подходы, которые являются частью политического нарратива оппозиции, которые, по мнению ГД, не могут быть включены в данное заявление. Парламентские силы так и не смогли достичь консенсуса в вопросе исключения данных положений из текста заявления, отметил он. "Поэтому мы не примем участия в голосовании", - заявил Конджорян.

В результате, за принятие заявления проголосовали 26 депутатов.


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