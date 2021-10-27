Среда, 27 Октября 2021 08:08

АрмИнфо.Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы. Об этом 26 октября в беседе с журналистами заявил депутат от фракции "Армения", бывший министр обороны РА Сейран Оганян в Национальном Собрании, по завершению закрытого обсуждения о ситуации на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном.

Он констатировал, что в ходе закрытого обсуждения и анализа их партнеры представили некоторую конфиденциальную информацию, которой он не будет касаться. Оганян добавил, что итоги этого заседания позволяют сделать ему несколько выводов, в частности "Мы сюда пригласили политических руководителей - имею ввиду, первых лиц ведомств, которые обладают политической, стратегической, военно-политической и юридическими основами. В ходе этих обсуждений мы не получили ответы на многие вопросы, в том числе касающиеся оценки ситуации после войны, осуществления в рамках этого стратегических пересмотров внутри государства. Я имею ввиду полную оценку среды безопасности, состояния линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, и осуществляемых Арменией мероприятий в этом направлении".

Оганян напомнил, что согласно заявлению от 9 ноября 2020 года, войска должны были остаться там, где остановились боевые действия. По его словам, согласно этому, не было никаких оснований для того, чтобы отводить войска с мест, где были прекращены боевые действия - это касается как подразделений Армии обороны Арцаха, так и ВС Армении, особенно в Гегаркуникской и Сюникской областях.

"Наш вывод один - это все осуществлялось со стороны властей Армении на основе устных договоренностей. Кем это было решено пусть они оценят и представят общественности", - сказал депутат, добавив, что своевременно не были приняты решения о дислокации войск на стратегических высотах и дорога на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, проходящая при Советском союзе.

Вместе с тем Оганян указа важность повышения взаимодействия и взаимозаменяемость между Минобороны РА и СНБ в сложившихся условиях, как при осуществлении боевой службы, так и при выполнении боевых задач.

В тоже время депутат констатировал, что сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация границы. "Никто не сделал выводов о причинах вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении, кто виноват в этом, какое наказание понесли виновники, что делается для урегулирования этой ситуации и восстановления границы. Более того, в этих условиях риторика Азербайджана и Турции направлена на то, что Армения должна подписать некое мирное соглашение, признать территориальную целостность Азербайджана и начать процесс делимитации и демаркации. Эта действительность вызывает у нас озабоченность", - сказал он, напомнив о муссируемых разговорах о наличии "теневых договоренностей" между сторонами. Оганян отметил, что оппозиционные силы сегодня, всеми возможными путями, стремятся не допустить ситуации, подобной 9 ноября 2020 года.

На уточнение журналистов, обсуждалась ли ситуации, сложившаяся на дорогах Капана и вокруг горы Пела, Оганян отметил, что оба вопроса затрагивались. "Они говорят, что каких либо позиционных изменений на высоте горы Пела не было. Они подтвердили, что между армянскими и азербайджанскими позициями был российский опорный пункт. И этот опорный пункт российской стороны по их решению был ликвидирован, а позиционных изменений не было", - сказал Оганян, добавив, что в этих условиях было бы правильно, поехать и на месте ознакомится с ситуацией.

Отметим, что сегодня по инициативе оппозиции (блоки "Армения" и "Честь имею") в парламенте Армении прошли закрытые обсуждения,

связанные с ситуацией на передовой, и вопросами демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном. С докладами выступили первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Камо Кочунц и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности республики Арман Маралчян.