Вторник, 26 Октября 2021 13:08

АрмИнфо. Несмотря на прямое участие Анкары в прошлогодней войне в зоне нагорно-карабахского конфликта и ее дестабилизирующую роль в регионе, Армения по-прежнему готовы нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий, поскольку это отвечает интересам региональной безопасности и экономического развития. Об этом в интервью изданию "CONFLITS" заявила посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

В этом контексте она обратила внимание на то, что с этой точки зрения позиция Армения не претерпела изменений. Она напомнила, что Армения с первого дня приобретения независимости не выдвигала каких-либо предусловий для нормализации отношений с Турцией, настаивая на установлении дипломатических отношений без предварительных условий и необходимости открытия границ. "Вопреки конструктивной позиции Армении, Турция на протяжении десятилетий придерживается политики выдвижения предварительных условий, из-за которых отношения до сих пор не нормализовались", - заявила посол.

Касаясь признания Турцией Геноцида армян, посол отметила, что Армения рассматривает этот вопрос в иной плоскости, вне нормализации армяно-турецких дипломатических отношений. "Признание Геноцида армян Соединенными Штатами в этом году создало новую, более полную картину процесса международного признания Геноцида. Можно констатировать, что сегодня большинство ключевых международных игроков и международное историческое сообщество однозначно признают события 1915 года в Османской империи геноцидом. Так что в этом вопросе мяч находится стороне турецкого государства. Мы уверены, что повестка международного признания Геноцида армян будет только способствовать ослаблению напряженности в регионе и укреплению системы безопасности", - сказала Толмаджян.