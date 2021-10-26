Вторник, 26 Октября 2021 13:06

АрмИнфо.Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности, и Армения обеспечивает все необходимые условия для бесперебойной работы миротворческой миссии, в отличие от Азербайджана, который использует любую возможность, чтобы поставить под сомнение эффективность и целесообразность присутствия контингента. Об этом в интервью изданию "CONFLITS" заявила посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

Она напомнила, что Россия сыграла ключевую роль в прекращении боевых действий против Арцаха в прошлом году и в настоящее время, российские миротворцы выполняют миссию в Нагорном Карабахе, содействую обеспечению физической безопасности жителей Арцаха и восстановлению нормальной жизни.

В то же время, по ее словам, Армения продолжает оставаться и будет гарантом безопасности народа Арцаха и будет защищать основополагающие права армян Арцаха.

"Безопасность Арцаха обеспечивает Армия обороны Нагорного Карабаха. Правительство Армении, в свою очередь, не жалеет сил для смягчения или устранения последствий прошлогодней войны, в частности, совместно с руководством Нагорного Карабаха реализует срочные программы, направленные на восстановление экономической активности и решение социальных проблем населения Арцаха", - отметила посол.

На уточнение о целесообразности продолжения борьбы сегодня по международному признанию Арцаха, Толмаджян констатировала, что армянская сторона на этом этапе сконцентрировала внимание на устранение гуманитарных последствий прошлогодней войны.

По ее словам, особенно актуален вопрос репатриации незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и других задержанных. По ее словам, в вышеуказанные лица удерживаются в Баку в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и международного гуманитарного права, более того, Азербайджан отказываясь их возвращать, не скрывает, что использует этот вопрос для политического торга.

"Мы очень обеспокоены этим вопросом, поскольку документально подтверждено, что армянские военнопленные в Азербайджане ежедневно подвергаются пыткам по признаку этнической принадлежности. Что касается вашего вопроса, то вопрос статуса Нагорного Карабаха был и остается одним из ключевых в урегулирования конфликта, который до сих пор не решен. Армения будет решительно добиваться урегулирования вопроса о статусе Арцаха под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и будет последовательно продвигать необходимость самоопределения народа Арцаха, реализацию права жить свободно и достойно на своей родине", - сказала посол Армении во Франции. В этом контексте Толмаджян напомнила, что скоро будет отмечаться первая годовщина исторической резолюции Сената Франции о "необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики". По ее словам, указанная резолюция, как и аналогичная резолюция Национального собрания Франции, продемонстрировали, что Французская Республика и французское общество не желают оставаться равнодушными к армянскому народу в условиях агрессии азербайджано-турецких сил, поддерживают справедливый и мирный путь решения конфликта. Дипломат также указала на важность этих резолюций для уточнения международного статуса Нагорного Карабаха и, следовательно, для защиты права народа Арцаха на самоопределение. Касаясь деятельности МГ ОБСЕ, Толмаджян согласилась с тем, что сопредседатели, несмотря на усилия и попытки добиться прекращения огня, не смогли предотвратить и быстро остановить войну против Арцаха, развязанную Азербайджаном с участием Турции и международных боевиков в прошлом году.

"Несмотря на это, в настоящее время существуют благоприятные условия для полного восстановления работы сопредседателей, что Армения только приветствует. Сопредседатели Минской группы наделены международным сообществом мандатом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и одним из ключевых вопросов, как я уже упоминала, является статус Нагорного Карабаха, который остается нерешенным. Следовательно, сопредседатели Минской группы в этом вопросе играют важную роль. Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью- Йорке в сентябре под эгидой сопредседателей Минской группы стала первым шагом на пути к полному восстановлению процесса урегулирования. Армения приветствует проведение этой встречи и надеется, что контакты с участием сопредседателей будут продолжаться", - сказала посол, добавив, что Армения очень дорожит участием Франции в формате сопредседательства Минской группы.

По ее словам, Франция имеет всеобъемлющее конструктивное и сбалансированное влияние на урегулировании нагорно-карабахского конфликта в этом формате, и в Армении это высоко ценят.