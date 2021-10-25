Понедельник, 25 Октября 2021 17:14

АрмИнфо. Международные журналистские организации присоединяются к требованию Союза журналистов Армении пересмотреть вступивший в силу 5 октября закон, в три раза повышающий максимальный порог штрафов за <оскорбление> и <клевету>.

Сегодня требование Союза журналистов Армении было поддержано Международной федерацией журналистов (IFJ) и Европейской федерацией журналистов (EFJ). Эти организации фактически осудили закон о клевете и предупредили о его негативном влиянии на свободу слова в стране.

Закон о клевете был принят Национальным собранием в марте 2021 года, после того как один из пользователей социальной сети Facebook опубликовал комментарий под изображением премьер- министра, который был сочтен в качестве оскорбительного.

Тем не менее, Конституционный суд Армении тогда признал закон соответствующим Основному закон. Зокон устанавливает максимальный штраф за <оскорбление> в размере, эквивалентном 5400 евро, а за <клевету> - почти 11 тысяч евро.

Как говорится в распространенном СЖА сообщении, закон был направлен в КС после того, как президент Армен Саркисян отказался его подписать, выразив обеспокоенность относительно его конституционности и возможного влияния на свободу прессы. <Этот закон явно ограничивает право на свободу слова, которое является одним из важнейших столпов демократии, одним из основных условий для развития и самовыражения каждого человека>, - говорится в заявлении Союза журналистов Армении.

СЖА неоднократно предупреждал о последствиях закона и выражал свою озабоченность по поводу его влияния на СМИ. В заявлении СЖА отмечается, что Европейский суд по правам человека предусматривает необходимость учитывать экономическое положение страны, когда речь идет о размерах предусмотренных штрафов.

<Мы поддерживаем СЖА против закона, который имеет четкую политическую цель и будет иметь драматические последствия для работников прессы и СМИ>, - отреагировал на закон Генеральный секретарь IFJ Энтони Беланджер. А Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес в свою очередь отметил: <Из опыта других стран мы знаем, что столь высокие штрафы используются для запугивания журналистов с целью заставить их замолчать. Мы настоятельно призываем власти Армении пересмотреть законопроект, начав диалог с нашими коллегами>.