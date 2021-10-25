Понедельник, 25 Октября 2021 10:27

АрмИнфо. После телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения.

"Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика - два мусульманских соседа, у которых много общего", - написал он в Твиттере.

При этом он подчеркнул, что имел с ним откровенный, теплый и конструктивный разговор о дорожной карте всесторонних отношений.

Министр иностранных дел заявил, что отношения между правительствами двух стран и двумя странами развиваются в тени взаимного уважения.

23 октября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Во время телефонного разговора Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран полон решимости углублять отношения с Баку", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства страны, передает ИРНА.

Глава иранского МИД поблагодарил своего коллегу за освобождение двух иранских водителей, "арестованных в Азербайджане" (на дороге Горис-Капан Сюникской области Армении -ред.) и назвал это действие конструктивным шагом, который может предоставить необходимую основу для дальнейшего разрешения недоразумений.

Стороны подчеркнули важность разрешения всех разногласий путем диалога. Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что камнем преткновения между Баку и Тегераном стали действия азербайджанских силовиков в отношении иранских фур на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, 21 км которой оказались под контролем азербайджанской стороны в сентябре текущего года. Азербайджанская сторона требует 200-400 долларов с иранских водителей за проезд по этому участку в качестве таможенного сбора. Более того, два иранских водителя были задержаны за якобы доставку груза в Нагорный Карабах. Они были отпущены 21 октября.