Понедельник, 25 Октября 2021 10:16

АрмИнфо. Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления между лидерами Армении, Азербайджана и России.

Это заявление было сделано после того, как в СМИ была растиражирована информация о том, что 9 ноября планируется встреча лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве России, на которой будет подписан мирных договор, который в числе прочего предполагает начало процесса демаркации и делимитации границы. Информационный вброс был сделан через сайт бывшего советник премьера РА Арсена Харатьяна.

В этой связи представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутат от оппозиционного блока "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что проинформировал мэрию Еревана о намерении провести митинги на Площади Свободы 9 и 10 ноября с 18:00 до 20:30. в свою очередь столичный муниципалитет отметил, что информация принята к сведению.

На данное сообщение отреагировали и во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян отметил, что на данный момент не предусматривается какой-либо встречи между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, есть различные предложения по поводу формата встреч, которые находятся на стадии обсуждения.

"Хочу также подчеркнуть, что слухи на эту тему, распространяемые определенными кругами, носят явно провокационный характер и не соответствуют действительности. Чтобы правильно разобраться в ситуации, я бы порекомендовал изучить новости, утверждения, "разоблачения", предшествовавшие трехсторонней встрече в Москве 11 января 2021 года, ознакомиться с результатами и содержанием встречи, а также проанализировать, насколько соответствовали действительности эти слухи, распространенные до встречи", - сказал Унанян.

Он напомнил, что премьер-министр Пашинян неоднократно заявлял о готовности Республики Армения возобновить переговоры на высшем уровне по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном в рамках мандата сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Представителя МИД РА также обратил внимание на то, что согласно заявлению от 11 января 2021 года, Армения участвует в трехсторонних (Армения, Россия, Азербайджан) рабочих обсуждениях по разблокированию транспортных коммуникаций региона. "С мая 2021 года в трехстороннем формате обсуждались идея вывода подразделений Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения и возможного начала процесса демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, которая не была воплощена в жизнь до сих пор.

Готовность оказать консультативную помощь в процессе делимитации и демаркации границ и открытии региональных коммуникаций выразили две другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция, а также Европейский Союз.

Правительство Армении объявило о вышеупомянутой повестке несколько месяцев назад, и будет последовательно продвигать его, так же как защищать интересы Республики Армения и Арцаха, обеспечивать установление долгосрочного мира и стабильности", - подытожил Унанян.