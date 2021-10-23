Суббота, 23 Октября 2021 12:49

АрмИнфо.Армения и Литва намерены обменяться опытом в вопросах транспортной безопасности. Об этом стало известно по итогам встречи министра территориального управления и инфраструктур Армении Гнела Саносяна с министром транспорта и связи Литвы Мариусом Скуодисом.

Согласно сообщению пресс-службы Минтеруправления, в ходе встречи министры обсудили различные вопросы, касающиеся транспортных инноваций, цифровизации, транспортных направлений и авиационной сферы. Гнел Саносян представил Мариусу Скуодису законодательные изменения, осуществляемые в Армении в этих направлениях.

По завершению встречи министр территориального управления и инфраструктур РА пригласил своего литовского коллегу в Армению.