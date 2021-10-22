Пятница, 22 Октября 2021 17:43

АрмИнфо. Конфронтация между Омбудсменом Армении Арманом Татояном и Министерством обороны набирает новый оборот.

В Минобороны Армении выступили с новым заявлением в ответ на сегодняшнюю публикацию Татояна, в котором последний призвал чиновников МО РА не делать недальновидных и необдуманных заявлений относительно его деятельности, тем самым давая благодатную почву азербайджанской агитпропаганде по дискредитации его деятельности на международных площадках. При этом Омбудсмен Армении еще раз подчеркнул, что он никогда не делает голословных и непроверенных заявлений, всегда подкрепляя их фактическими доказательствами, которые получает его офис при осуществлении сбора фактов. По его словам это касается и его сообщения от 18 октября относительно того, что ВС Азербайджана, вторгшиеся на суверенную территорию РА еще 13 мая текущего года, готовятся к зиме, проводят фортификационные работы, бетонируют дороги, заготавливают дрова. "После данного моего заявления со стороны Минобороны Армении, фактически была развернута кампания по дискредитации деятельности Защитника прав человека, к которой присоединился секретарь Совета безопасности", - отметил Татоян.

В ответ на это в МО Армении, в частности заявили: "В связи с заявлением Защитника прав человека РА от 21 октября, Минобороны РА вновь подтверждает свое утверждение о том, что в сообщении Омбудсмена от 18 октября есть ряд грубых неточностей, а также данные, явно не соответствующие действительности, в связи с фортификационными работами, проводимыми Вооруженными силами Азербайджана в некоторых частях Гегаркуникской области.

Следует добавить, что сегодня в телефонном разговоре по этому поводу отвечая на вопрос министра обороны, в какой части территории Республики Армения ведутся работы, изображенные на его фотографиях Защитник прав человека, отметил, что в основном это осуществляется не на территории Армении, по "соседству". Министерство обороны РА призывает офис Защитника прав человека воздержаться от подхода по распространению непроверенной информации".

Заметим, что офис защитника прав человека, это тот институт, который пользуется наибольшим доверием у армянского общества. Именно офис ЗПЧ Армении на протяжения всех 44-х дней войны, развязанной азербайджано-турецким тандемом против Арцаха мобилизовал все ресурсы для защиты прав как мирных жителей, так и военных. Этим он занимался и в построенный период. Офис Татояна продолжает на всех возможных площадках озвучивать проблему армянских военнопленных и гражданских лиц. Он также сигнализирует о военных преступлениях ВС Азербайджана в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц. Подготовлен ряд докладов в этой связи.

Татоян также продолжает продвигать идею по созданию зоны безопасности на границе с Азербайджаном с отводом ВС АР от приграничных населенных пунктов. Омбудсмен Армении также неоднократно подчеркивал незаконность присутствия ВС АР на суверенных территориях РА, подкрепляя их архивными картами принадлежности территорий. Более ни для кого не секрет, что вторгшиеся на армняские суверенные территории ВС Азербайджана на протяжении последних месяцев терроризировали жителей приграничья РА, воровали скот, обстреливали их дома, лишали пастбищ.

В этих условиях непонятно поведение армянского оборонного ведомства, которое дискредитировало себя в глазах армянского общества, после предоставления в течение всего периода боевых действий в зоне карабахского конфликта недостоверной информации. Более того, в подобных условиях возникает логический вопрос - чьи интересы обслуживает в данной ситуации армянское оборонное ведомство? Почему вместо того, чтобы консолидировать усилия для обеспечения защиты прав граждан Армении, действовать сообща по всем вопросам, тем самым повысив эффективность работы и ее результативность, оно вдруг занялось очернением деятельности Омбудсмена Армении. И хочется верить, что в сложившейся ситуации, стороны проявят мудрость, извлекут уроки из истории, и сообща займутся защитой интересов Республики Армения и ее граждан, вместо того, чтобы " подливать воду в мельницу" противника по окончательному разделению армянского общества.