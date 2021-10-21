Четверг, 21 Октября 2021 19:07

АрмИнфо. Заявление члена совета НПО <Насильственно перемещенное из Шуши армянское население> Ашота Арутюняна в Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания РА о том, что президент намеревается распустить Армию обороны по требованию азербайджанской стороны, не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян в ответ на уточняющий запрос корреспондента "Арцахпресс".

<Армия обороны Арцаха была и остается одним из главных гарантов безопасности Республики Арцах. Прямо сейчас наши солдаты стоят на позиции на виду у врага. Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха. Все обсуждения, связанные с Армией обороны, касаются реорганизации, перевооружения, модернизации и других вопросов. Нам предстоит многое сделать, чтобы построить наше будущее, и армия играет в этом ключевую роль>, - сказала Лусине Аванесян.

Ранее, Ашот Арутюнян в парламенте Армении заявил, что президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил ему, что намеревается распустить армию. <Я его спросил: <а кто тебе дал такое право?>, на что он мне ответил: <азербайджанцы требуют>. Азербайджанцы много чего хотят. Пускай головой об стену бьются. Ты должен сохранить нашу армию. И да, наши представители требуют немедленного признания промежуточного статуса для НКР. Да, многие считают это преждевременным. Мне даже мои друзья из Европы звонят и просят не поднимать данный вопрос. Тем не менее, я постоянно говорю, что этот вопрос очень важен для нас>, - сказал член НПО, добавив, что если бы Армения в свое время признала независимость Арцаха, то удалось бы избежать войны с Азербайджаном.