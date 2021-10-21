Четверг, 21 Октября 2021 13:35

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта РА в лице министра Ваграма Думаняна не владеет информацией о том, что власти Армении заинтересованы в открытии русских школ в республике. Об этом Думанян заявил на брифинге 21 октября после заседания правительства.

Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, согласно ТАСС, сообщил, что пять русских школ откроется в Таджикистане в рамках инициативы по укреплению позиций русского языка, аналогичные программы готовятся для Узбекистана, интерес к проекту проявляет также Армения. "Создаются, в том числе по инициативе [спикера Совета Федерации] Валентины Матвиенко пять русских школ с полной программой обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал министр.

Сегодня же ответственный за сферу образования Армении сперва заявил, что на просторах Интернета "так и не нашел, не зафиксировал заявление руководящего состава правительства Армении о том, что оно собирается открыть в республике новые русские школы". Он не нашел также "информацию в данной формулировке" из уст высокопоставленных лиц РФ, в частности, главы МИД.

Информация, как пояснил глава МОНКС, была несколько иная. "Интерес, его проявление, возможно, было к определенным программам. Я лично не общался с г-м Лавровым",- заявил он, добавив, что любая программа достойна внимания. "Будьте уверены, в настоящее время в нашей повестке нет подобного вопроса", - заверил министр, при этом отметив, что власти Армении заинтересованы в популяризации иностранных языков, в том числе, русского языка.