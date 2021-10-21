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АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта РА в лице министра Ваграма Думаняна не владеет информацией о том, что власти Армении заинтересованы в открытии русских школ в республике. Об этом Думанян заявил на брифинге 21 октября после заседания правительства.
Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, согласно ТАСС, сообщил, что пять русских школ откроется в Таджикистане в рамках инициативы по укреплению позиций русского языка, аналогичные программы готовятся для Узбекистана, интерес к проекту проявляет также Армения. "Создаются, в том числе по инициативе [спикера Совета Федерации] Валентины Матвиенко пять русских школ с полной программой обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал министр.
Сегодня же ответственный за сферу образования Армении сперва заявил, что на просторах Интернета "так и не нашел, не зафиксировал заявление руководящего состава правительства Армении о том, что оно собирается открыть в республике новые русские школы". Он не нашел также "информацию в данной формулировке" из уст высокопоставленных лиц РФ, в частности, главы МИД.
Информация, как пояснил глава МОНКС, была несколько иная. "Интерес, его проявление, возможно, было к определенным программам. Я лично не общался с г-м Лавровым",- заявил он, добавив, что любая программа достойна внимания. "Будьте уверены, в настоящее время в нашей повестке нет подобного вопроса", - заверил министр, при этом отметив, что власти Армении заинтересованы в популяризации иностранных языков, в том числе, русского языка.
|Ректор Туркменской национальной консерватории направил Ереванской государственной консерватории поздравительное послание
|Глава МИД Армении с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудили региональную безопасность
|Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: Глава МО Армении
|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Замглавы Специальной следственной службы назначен и.о. замначальника Антикоррупционного комитета
|Москва обвинила Запад в распространении дезинформации вокруг инициативы <3+3>
|Захарова: Намерены и впредь оказывать все необходимое содействие для нормализации отношений между Ереваном и Баку по всем трекам
|Вопросы дальнейшего сотрудничества между НАТО и Арменией обсудили Пашинян и Хавьер Коломина Пирис
|В Дилижане 23-24 октября в третий раз пройдет престижный международный <Саммит мыслей>
|Блок <Армения>: Ни в одной из стран-членов СЕ не было ситуации, когда оппозиционные депутаты без преодоления депутатской неприкосновенности оказались бы в неволе
|Глава МОНКС об открытии русских школ в Армении: В нашей повестке нет подобного вопроса
|25 декабря начнется зимний призыв в Вооруженные Силы Армении
|В Иране начались учения ВВС Ирана "Фадаян-е Харим-е Велаят 10"
|За сутки в Армении подтвердилось 2603 случая заражения коронавирусом
|Армения и Доминика идут на упрощение визового режима
|Симонян: Армения заинтересована в тесном межпарламентском взаимодействии с Грецией на двусторонних и многосторонних площадках
|У руководителя Инспекционного органа по охране природы и недрам Армении новый заместитель
|Пашинян сменил замминистра экономики Армении
|Иранские водители, задержанные азербайджанскими силовиками на дороге Горис-Капан, возвращены на родину
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана договорились в ближайшее время провести вторую часть 8-го заседания рабочей группы
|Вице-премьеры Армении, России и Азербайджана встретились в Москве
|Делегация Туркменистан приняла участие в заседании Московского формата консультаций по Афганистану
|В Азербайджане теперь решили поучать МККК, как им работать
|Джон Эванс призвал предоставить больше полномочий Омбудсмену Армении
|Музыка армянских композиторов прозвучала в Лондоне
|Посол: Великобритания поддерживает формат сопредседательства МГ ОБСЕ
|Доклад Еврокомиссии: Все более агрессивная внешняя политика Турции в том числе и на Южном Кавказе продолжает противоречить приоритетам ЕС в рамках CFSP
|Впервые за сутки число заразившихся в Армении коронавирусом перешагнуло отметку в 2 тыс. случаев
|Клиенты могут приобрести товары в рассрочку более чем в 600 торговых точках - партнеров Банка ВТБ (Армения)
|Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить $2 млн помощи Арцаху в 2022 финансовом году
|Постоянный совет ОДКБ согласовал проект Заявления о борьбе с героизацией нацизма
|Омбудсмен Армении рассказал представителям Комитета министров СЕ о военных преступлениях Азербайджана
|ДТП на дороге Ереван-Гюмри: Шесть погибших и девять пострадавших
|Посол США выразила готовность поддержать таможенные реформы в Армении
|Спецпредставитель НАТО: Грузия играет важную роль в азербайджано-армянских связях
|Иран сообщил о возобновлении процесса выдачи туристических виз
|Азербайджан отвергает утверждения о блокировке пропускного пункта Астара для иранских грузовиков
|В Болгарии прошел большой концерт к 100-летию Арно Бабаджаняна
|Пашинян: Мы привержены политическому курсу демократических реформ: премьер-министр принял делегацию Совета Европы
|Посол РФ в Армении встретил в аэропорту <Эребуни> самолет с армянскими пленными
|Сурен Папикян встретился с начальником Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами
|Президент РА провел переговоры с группой докладчиков Комитета министров СЕ
|Пашинян: В дополнение к традиционным сферам взаимодействия с Россией необходимо искать пути дальнейшего развития
|Замминистра обороны: Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было
|Минобороны РА заверяет: Сообщение Омбудсмена об укреплении ВС Азербайджана позиций в Гегаркунике явно преувеличены
|Правительство Армении определит порядок применения средств ПВО: В парламенте одобрили законопроект о внесении дополнений в закон "О государственной границе"
|Университет Хопкинса назвал мирового лидера по распространению COVID-19
|Замминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы Пела
|В Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусом
|Полиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образца
|В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ
|Мгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщений
|Мгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
|Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев
|Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Норвегия поставит Армении партию вакцины "Модерна"
|СНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек
|Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека
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