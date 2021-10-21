Отметим, что кандидат экономических наук Варос Симонян занял должность заместителя министра экономики РА 22-го августа 2019 г. До этого (2015-2019 гг.) работал Торговым атташе Республики Армения в Европейском союзе, в 2011-2015 гг. - Торговым представителем Республики Армения в Европейском союзе. С 2002-го по 2011 г. занимал различные должности в минэкономики Армении.

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