Среда, 20 Октября 2021 11:11

АрмИнфо. "Грузия играет очень важную и активную роль в азербайджано-армянских связях". Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина после встречи с заместителем премьер-министра Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности.

"18 октября был в Азербайджане, а 20 октября отправлюсь в Ереван. Есть много вопросов для обсуждения. Я поблагодарил министра за инициативу проведения политических консультаций между тремя странами Южного Кавказа. Грузия играет очень важную и активную роль в азербайджано-армянских связях", - сказал Коломина, передает АПА.