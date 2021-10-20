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АрмИнфо. "Грузия играет очень важную и активную роль в азербайджано-армянских связях". Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина после встречи с заместителем премьер-министра Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности.
"18 октября был в Азербайджане, а 20 октября отправлюсь в Ереван. Есть много вопросов для обсуждения. Я поблагодарил министра за инициативу проведения политических консультаций между тремя странами Южного Кавказа. Грузия играет очень важную и активную роль в азербайджано-армянских связях", - сказал Коломина, передает АПА.
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|Замминистра обороны РА: Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА относительно горы Пела
|В Армении ежедневно регистрируется свыше тысячи случаев заражения коронавирусом
|Полиция РА: Предоставление паспортов со сроком действия в два года коснется лишь владельцев документа старого образца
|В пределах Республики Армения учреждена Ереванско-Армянская епархия РПЦ
|Мгер Григорян в Москве обсудит открытие железнодорожных и автомобильных сообщений
|Мгер Григорян опровергает начало процесса демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
|Аршак Карапетян встретился с родственниками погибших, пропавших без вести или попавших в плен военнослужащих и добровольцев
|Хавьер Коломина: НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
|Норвегия поставит Армении партию вакцины "Модерна"
|СНБ Армении заверяет: Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 588 385 человек
|Замглавы МИД Армении о ситуации в Арцахе: В Европе не должно быть "серых зон" с точки зрения защиты основных прав человека
|В Масисе открыта страусиная ферма (Видео)
|Помощник генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности проводит встречи в Баку
|Посол Франции и спикер парламента Армении обсудили Нагорный Карабах
|Глава Пентагона прокомментировал возможное участие Грузии в инициативе "3+3" на Южном Кавказе
|Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу после Баку посетит Ереван и Тбилиси
|Совет ЕС обсудит усиление программы "Восточное партнерство"
|Оппозиционер: Эпоха мира или мирной сдачи территорий Армении?
|В Армении за сутки выявлено 1192 случая заражения коронавирусом
|Уволен замглавы Специальной следственной службы
|Путин направил приветствие участникам Восьмого российско-армянского межрегионального форума
|В Ереване открылась выставка "Армения-Франция: культурный диалог"
|Испания планирует открыть дипломатическое представительство в Армении
|Тойво Клаар вновь отправился в страны Южного Кавказа
|У премьер-министра Армении обсудили усиление противоэпидемиологических мер и расширение вакцинации
|Кандидаты от правящей силы проиграли на выборах в ОМС в Гюмри, Горисе и Мегри
|Омбудсмен Армении сообщает об активности ВС Азербайджана в Гегаркуникской области РА
|Москва: Грузия пока официально не отреагировала на предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью
|Тегеран решительно отверг утверждения Алиева о причастности Ирана к организации наркотрафика через Кавказ
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