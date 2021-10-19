Вторник, 19 Октября 2021 22:06

АрмИнфо.Азербайджан отвергает утверждения о преднамеренной блокировке пропускного пункта Астара для иранских грузовиков.

Так, накануне иранское агентство ILNA опубликовало интервью с членом Ирано- Российской торговой палаты Сеидом Джалилафари, который заявил, что азербайджанская таможня блокирует в Астаре иранские грузовики. По его словам, азербайджанская сторона сознательно отключает электричество, ссылаются на неработающий рентген или отсутствие собак, проверяющих наркотики и задерживают иранские грузовики, которые следуют в Россию. По этой причине, на границе выстроилась очередь из грузовиков длиной 10 км. Он также отметил, что грузовики перевозят скоропортящиеся овощи и фрукты, поэтому груз портится.

Джалилфари отметил, что проблема возникла после того, что иранцы начали проводить военные учения на границе с Азербайджаном, испортив с ним отношения.

Как сообщает Туран, в свою очередь на таможенный комитет Азербайджана опроверг утверждения о блокировке иранских грузовиков. В своем сообщении от 19 октября данное ведомство сообщило, что задержка произошла из-за того, что 15-16 октября на иранской стороне на 10 часов отключилась компьютерная система. Кроме того, грузовики теряют много времени в процессе загрузки товара на овощных базах на иранской стороне, что также не имеет отношения к Азербайджану. Поэтому все задержки связаны с проблемами на иранской стороне, сказано в сообщении.

Отметим, что камнем преткновения между Баку и Тегераном стало действие азербайджанских силовиков в отношении иранских фур на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, 21 км которой оказались под контролем азербайджанской стороны. Азербайджанская сторона требует 200-400 долларов с иранских водителей за проезд по этому участку в качестве таможенного сбора. Более того, два иранских водителя были задержаны за якобы доставку груза в Нагорный Карабах. После этого, Иран провел военные учения на границе с Азербайджаном. Этот шаг Тегерана увеличил градус напряженности в отношении двух стран.