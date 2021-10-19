Вторник, 19 Октября 2021 17:21

АрмИнфо.Процесса по демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было. Об этом в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности в ходе обсуждения законопроекта о внесении дополнений в закон "О государственной границе" 19 октября заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян, в ответ на уточнение одного из оппозиционных депутатов, был ли этот процесс, что СНБ Армении в своих заявления использует термин "госграница" описывая ситуацию вокруг горы Пела.

"Если вы в ответе СНБ РА видите противоречия, полагаю, можете обратиться к ним и они развеют ваши опасения и дадут ответы на волнующие вопросы", - сказал он, добавив, что всем прекрасно известно, что процесса демаркации и делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном не было.

"Даже между Арменией и Грузией процесс не завершен. Даже между Россией и ее соседями процесс не завершен. Мы имеем дело со спорными вопросами, которые обсуждаются годами. Конечно же, не хорошо, что сегодня мы вынуждены обсуждать подобные темы, в том числе и какие карты должны использоваться .Хочу еще раз подчеркнуть, что процесса делимитации и демаркации не было", - резюмировал он.

Напомним, что накануне СНБ РА заявил, что армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела. "В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что гора Пела в Капане якобы была передана Азербайджану, Служба национальной безопасности РА сообщает, что в районе под названием гора Пела в Сюникской области не было позиционных изменений. Пограничные войска СНБ РА продолжают осуществлять службу на данном участке госграницы", - отмечается в сообщении СНБ РА.