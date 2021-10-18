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АрмИнфо.Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела. Об этом говорится в сообщении СНБ Армении.
"В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что гора Пела в Капане якобы была передана Азербайджану, Служба национальной безопасности РА сообщает, что в районе под названием гора Пела в Сюникской области не было позиционных изменений. Пограничные войска СНБ РА продолжают осуществлять службу на данном участке госграницы", - отмечается в сообщении СНБ РА.
Отметим, что в субботу депутат от блока "Айастан" Анна Григорян сообщила о том, что власти Армении собираются передать под полный контроль Азербайджана гору Пела, из-за чего жители нескольких сёл Капанского района окажутся под прямым прицелом азербайджанских ВС. "Фактически, Азербайджану больше не нужно устраивать провокации, так как власти Армении готовы передавать им все что угодно и не сопротивляться", - написала она.
Уже сегодня, глава общины Капан Геворг Парсян сообщил армянским СМИ, что гора полностью перешла под контроль Азербайджана, в результате чего была перекрыта дорога, также обсуживающая и жителей прилегающих сел. Он также отметил, что договоренность о сдаче высоты была достигнута еще зимой 2021 года, хотя даже по гугл картам, большая часть высоты находится на территории РА.
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|Президент Туркменистана принял участие на заседании Совета Государств Содружества Независимых Государств
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|Сурен Амирян освобожден от должности зампредседателя Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении
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|Армия обороны Арцаха опровергла информацию МО о перехвате беспилотника
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|Международный суд ООН в Гааге начал слушания в рамках иска Армении против Азербайджана
|Главы МИД Армении, России и Азербайджана обсудили карабахское урегулирование
|Россия поставила Армении новую партию вакцины <Спутник V>
|Глава Минздрава Армении не исключает сокращения частоты сдачи ПЦР-теста на COVID-19
|Посольство Германии в Армении сообщило о техническом сбое
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Путин: Санкции против стран ЕАЭС используются в качестве средств для подрыва законных правительств
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
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