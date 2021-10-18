Понедельник, 18 Октября 2021 17:50

АрмИнфо.Армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела. Об этом говорится в сообщении СНБ Армении.

"В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что гора Пела в Капане якобы была передана Азербайджану, Служба национальной безопасности РА сообщает, что в районе под названием гора Пела в Сюникской области не было позиционных изменений. Пограничные войска СНБ РА продолжают осуществлять службу на данном участке госграницы", - отмечается в сообщении СНБ РА.

Отметим, что в субботу депутат от блока "Айастан" Анна Григорян сообщила о том, что власти Армении собираются передать под полный контроль Азербайджана гору Пела, из-за чего жители нескольких сёл Капанского района окажутся под прямым прицелом азербайджанских ВС. "Фактически, Азербайджану больше не нужно устраивать провокации, так как власти Армении готовы передавать им все что угодно и не сопротивляться", - написала она.

Уже сегодня, глава общины Капан Геворг Парсян сообщил армянским СМИ, что гора полностью перешла под контроль Азербайджана, в результате чего была перекрыта дорога, также обсуживающая и жителей прилегающих сел. Он также отметил, что договоренность о сдаче высоты была достигнута еще зимой 2021 года, хотя даже по гугл картам, большая часть высоты находится на территории РА.