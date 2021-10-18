Понедельник, 18 Октября 2021 16:26

АрмИнфо.Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как передает АПА со ссылкой на Минобороны АР, министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на территориях, перешедших под азербайджанский контроль в результате агрессии против Нагорного Карабаха, а также о текущей ситуации на азербайджанской государственной границе.

Гасанов выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

В свою очередь Коломина выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Стороны также обсудили поствоенную обстановку и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.